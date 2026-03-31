Un establecimiento de ocio nocturno de Palencia comete cuatro infracciones en un solo fin de semana

La Policía Local ha denunciado a un mismo establecimiento de ocio nocturno hasta en cuatro ocasiones durante un mismo fin de semana por incumplir diferentes normativas. La primera de las intervenciones tuvo lugar en la madrugada del viernes al sábado, cuando, a requerimiento de un vecino, se realizaron mediciones de ruido en un domicilio próximo y resultaron positivas. Los agentes realizaron el acta denuncia e instaron al propietario a bajar el volumen.

Ya en la madrugada del sábado al domingo, la Central volvió a recibir una queja vecinal contra el mismo establecimiento por el nivel de ruido que soportaba en su domicilio. Personados en el lugar, el requirente indicó que a la llegada de los agentes se había bajado el volumen y que ya no era necesaria medición. Ante estos hechos, la patrulla se entrevistó con el propietario, advirtiendo de la posibilidad de recaer en una reincidencia por el incumplimiento acústico, y levantando actas denuncia por carecer de la cartelería obligatoria (cartel-horario y licencia de apertura).

Esa misma noche, pasadas las 5:30 horas de la madrugada, Policía Local recibió de nuevo una denuncia ciudadana por el ruido que llegaba a su vivienda procedente del mismo establecimiento. Una patrulla comprobó que el establecimiento había superado su horario de cierre en más de una hora, por lo que se procedió a desalojar y denunciar los hechos.