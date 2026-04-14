El Espacio Joven reabre sus puertas bajo el nombre de "La Morada"

El Ayuntamiento de Palencia, a través de la Concejalía de Juventud, presenta ‘La Morada’, la nueva denominación del Espacio Joven de Palencia, una iniciativa que marca una nueva etapa para este centro municipal ubicado en la Avenida de Asturias.

“El nombre de este espacio no es casual. Queremos que deje de ser simplemente un edificio o un lugar al que acudir puntualmente para convertirse en algo mucho más profundo: una morada. Un lugar en el que nuestros jóvenes sientan que tienen sitio, que pueden ser ellos mismos, que son escuchados y que forman parte de algo” ha explicado el concejal del área Orlando Castro al tiempo que ha puntualizado que ‘La Morada’ quiere ser “un espacio seguro, acogedor, libre de discriminación y de etiquetas, donde cada joven pueda encontrarse con otros, compartir inquietudes, expresarse, crear y participar.”

En este sentido, ‘La Morada’ pretende consolidarse como un lugar de referencia para la juventud, fomentando la “participación activa y la construcción colectiva de la programación. La filosofía del proyecto se basa en que los propios jóvenes sean protagonistas, proponiendo actividades y dando forma al uso del espacio según sus intereses y necesidades”.

Dentro de esta nueva etapa, el primer convenio de colaboración se desarrollará con la Universidad Popular de Palencia (UPP), que será la encargada de poner en marcha la programación inicial del espacio. Este programa, que dará comienzo el próximo viernes 24 de abril, estará dirigido principalmente a jóvenes de entre 12 y 17 años y ofrecerá alternativas de ocio saludable durante los fines de semana.

Las actividades se llevarán a cabo los viernes y sábados en horario de 18:30 a 22:00 horas. Los viernes funcionarán como espacio libre de encuentro juvenil, mientras que los sábados se desarrollará una programación dinamizada con talleres creativos, actividades culturales, música, creación de contenidos digitales, fotografía, cultura urbana, juegos y otras propuestas vinculadas a los intereses juveniles. Toda la información sobre las actividades programadas los sábados se irá publicando a través de las redes sociales de la Concejalía de Juventud, en el perfil @palenciajoven_ayto.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la dinamización de ‘La Morada’ y con la promoción de alternativas de ocio saludable, participativo y creativo. Además, se completará con las actividades que se presentarán mañana con Hermanas Hospitalarias, relacionadas con la salud mental.

Por su parte, la directora de la UPP, Elisa Hermano, ha señalado que la idea principal es que sea un espacio “de la gente joven y para la gente joven”. Para su puesta en marcha, ha explicado que contará con dos dinamizadores que “apoyarán, orientarán y acompañarán” a los jóvenes en un lugar en el que puedan tener “actividades dirigidas, pero también donde sea un lugar en el que puedan sentirse libres, expresarse, compartir o desarrollar habilidades sociales, personales o culturales. Un lugar en el que se desarrollarán a actividades que sabes que les gustan porque las han elegido ellos y ellas”, ha dicho.