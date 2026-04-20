El embajador de Argentina visita las raíces palentinas del general San Martín y reivindica los lazos históricos entre España y Argentina

(ICAL) El embajador de la República Argentina en España, Wenceslao Bunge Saravia, visitó hoy las localidades palentinas de Cervatos de la Cueza y Paredes de Nava en un acto institucional organizado junto al Instituto Sanmartiniano de España para honrar los orígenes familiares del general José de San Martín, libertador de Argentina y figura clave de la independencia latinoamericana y reivindicar los lazos históricos entre los dos países.

La jornada arrancó en Cervatos de la Cueza, donde el embajador fue recibido por la corporación municipal y descubrió una placa conmemorativa en la casa natal del padre del general. Desde allí, el representante diplomático se trasladó a Paredes de Nava, localidad natal de Gregoria Matorras, madre de San Martín, donde tuvo lugar el acto central de la visita. Ante el monumento dedicado a Doña Gregoria, en la Plaza de San Juan, se descubrió una segunda placa, se firmó el libro de oro del municipio y sonó el himno nacional argentino en un emotivo momento institucional al que asistieron los alcaldes de Paredes de Nava, Cervatos de la Cueza y Villada.

Bunge subrayó el significado simbólico del viaje. "Es un verdadero orgullo poder hacer este recorrido y recordar lo que fueron sus padres y lo que, gracias a esa buena educación, llegó a ser San Martín para Argentina, para el resto de América Latina y para España". El embajador reivindicó la figura del prócer como símbolo de "una libertad bien concebida, con valores", y recordó que su gesta independentista no fue contraria a España, sino una respuesta a la ausencia de la Corona. "Lo que él hizo fue respeto a su rey, y cuando no había rey en España fue cuando dijo: no queremos un virreinato sin rey", explicó.

La visita, organizada sin coincidir con ningún aniversario concreto, según explicó el propio Bunge, las agendas complicaron su celebración el año anterior, sirvió también como escenario para destacar la estrecha relación entre ambos países. El embajador reveló que Buenos Aires está camino de convertirse en la tercera ciudad del mundo con mayor número de españoles, solo por detrás de Madrid y Barcelona, y puso en valor la integración de la comunidad argentina en España. "El argentino es un gran trabajador, un gran emprendedor, y está haciendo un grandísimo trabajo en muchos lugares".

Por su parte, el alcalde de Paredes de Nava, Luis Calderón destacó el vínculo que existe entre la localidad palentina y Argentina que "lleva muchos años cultivándose" y que hoy se materializa en vecinos que emprenden negocios y comparten su vida con la comunidad local. El edil señaló que en Paredes de Nava residen actualmente una cincuentena de ciudadanos argentinos.

Asimismo, el alcalde de Villada, Manuel Gañán, recordó que su municipio está hermanado con una localidad homónima en Argentina gracias a la figura de Carlos Casado del Alisal, empresario palentino que emigró al país suramericano en el siglo XIX, impulsó el ferrocarril y se convirtió en el primer exportador de trigo argentino hacia España. Además, la alcaldesa de Cervatos de la Cueza, Inmaculada Malanda resaltó que esta visita supone “un paso más” en la unión y la fraternidad que los pueblos argentinos y españoles siempre hemos llevado.

Asimismo, el presidente del Instituto Sanmartiniano de España, José Luis Carrone, destacó el papel de la entidad como nexo entre ambas orillas del Atlántico. Fundado en 1960 y relanzado hace dos años, el Instituto lleva décadas trabajando para estrechar los lazos entre España y Argentina, con especial vinculación a Palencia. "Paredes de Nava y Cervatos de la Cueza son nuestras raíces", afirmó Carrone, quien agradeció el respaldo de los municipios y municipios implicados en el acto.

La mañana concluirá con un encuentro en el Aula de Poesía del Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava entre el embajador y la comunidad argentina residente en la localidad, y una visita al Museo Santa Eulalia.