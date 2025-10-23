La Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Palencia convocan los Premios del Deporte 2025

En reconocimiento a la labor y trabajo desarrollado por deportistas, técnicos, dirigentes y entidades en favor del deporte palentino durante el presente año, la Excma. Diputación Provincial y el Excmo. Ayuntamiento de Palencia convocan los "Premios del Deporte Palentino 2025". Antes del día 12 del próximo noviembre, podrán hacer propuestas deportistas o entidades deportivas de toda índole, que habrán de estar constituidas legalmente en la provincia. No está permitido proponerse a sí mismo.

Para poder ser candidato a “Mejor Deportista Palentino” resulta obligado haber nacido –o acreditar una relación directa- en Palencia. Para poder optar a “Mejor Entidad Deportiva”, ésta deberá estar legalmente constituida en Palencia, capital o provincia.

Recibidas todas las propuestas, el Comité Organizador, que podrá también hacer propuestas en cualquiera de las categorías durante la reunión celebrada a los efectos de decidir los candidatos finales, decidirá los candidatos a cada galardón, sin que el número de los mismos pueda ser inferior a tres ni exceder de cinco por categoría, pudiéndose modificar estos números sólo en casos excepcionales y debidamente razonados. El Comité Organizador puede declarar desierta cualquiera de las categorías.

El acto de entrega de los Premios del Deporte Palentino 2025 tendrá lugar en diciembre de 2025, en un acto solemne, en que se desvelará el nombre de los ganadores. El acto tendrá lugar en el Centro de Artes Escénicas de Paredes de Nava. Ese mismo día, poco antes del acto, el jurado compuesto por los organizadores, delegaciones deportivas, medios de comunicación locales y vencedores del año pasado, votará para elegir a la mejor entidad deportiva y al mejor deportista del año.

El Comité Organizador podrá conceder, de forma excepcional, un Premio Honorífico, como reconocimiento a una persona o entidad, por su amplia y meritoria trayectoria deportiva, o por su apoyo decidido al deporte provincial.

El Comité Organizador también podrá conceder, de forma igualmente excepcional, algún reconocimiento o distinción a personas, entidades colaboradoras o actividades que impulsen los mejores valores del deporte, especialmente los relacionados con su carácter social y la igualdad, como por ejemplo promoviendo el deporte inclusivo o fomentando la integración de la mujer en el deporte.