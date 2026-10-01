La Diputación impulsa el programa Cyclope para consolidar a la provincia como destino de cicloturismo en una jornada en Velilla

La Diputación de Palencia impulsa su programa Cyclope como una apuesta por aprovechar el potencial de la provincia para el desarrollo del ciclismo y el cicloturismo. Con este objetivo, el próximo 3 de octubre celebrará en Kyomu Resort, en Velilla del Río Carrión, una jornada que permitirá a participantes, entidades y profesionales vinculados al sector conocer y experimentar en primera persona las posibilidades que ofrece el territorio.

La iniciativa combinará deporte, turismo, territorio y generación de oportunidades, con una programación diseñada para mostrar los recursos de la provincia sobre la bicicleta y, al mismo tiempo, favorecer el encuentro y el intercambio de experiencias entre los distintos agentes relacionados con este sector.

La jornada comenzará a las 10:00 horas con la bienvenida a los asistentes y la presentación de Cyclope. A continuación, los participantes podrán elegir entre diferentes recorridos por la Montaña Palentina, adaptados a las modalidades de carretera, BTT y gravel, para descubrir algunos de los paisajes y recursos del territorio desde la perspectiva de quienes recorren la provincia en bicicleta.

Tras las rutas, Kyomu Resort acogerá una comida networking, concebida como un espacio de encuentro para compartir experiencias, generar contactos y analizar las posibilidades que ofrece el ciclismo como actividad deportiva, turística y económica.

Experiencias y proyectos vinculados al ciclismo

La programación continuará a las 16:00 horas con una mesa redonda en formato podcast conducida por Los Bikineros, que reunirá diferentes perfiles vinculados al mundo de la bicicleta para abordar experiencias y proyectos relacionados con el desarrollo de destinos ciclistas.

En la mesa participarán representantes de Ciclolodge, establecimiento especializado en cicloturismo; The Wolf, vinculado a la organización de una prueba de referencia en el ámbito del gravel; Tamaria, entidad con una destacada vinculación con el ciclismo en la Montaña Palentina; y Mahle, empresa asentada en Palencia y vinculada a la industria de la bicicleta. También estará representada la Diputación de Palencia, que expondrá el desarrollo y los objetivos de Cyclope.

La diversidad de participantes permitirá abordar el ciclismo desde diferentes perspectivas: desde los servicios especializados para los viajeros que utilizan la bicicleta hasta la organización de pruebas y eventos, la iniciativa empresarial, la industria y la creación de destinos capaces de atraer nuevos visitantes.

Vivir el territorio sobre dos ruedas. Con esta jornada, la Diputación busca que Cyclope se conozca desde la experiencia, permitiendo a los asistentes recorrer el territorio, descubrir sus recursos y compartir las posibilidades que ofrece Palencia como destino para la práctica del ciclismo y el cicloturismo.

La iniciativa forma parte del trabajo que desarrolla la institución provincial para poner en valor los recursos naturales, deportivos y turísticos de Palencia y generar nuevas oportunidades de actividad en el territorio, aprovechando disciplinas como el ciclismo para favorecer un turismo vinculado al medio rural y a los recursos propios de la provincia.