La Diputación apoya el mantenimiento y difusión del Museo de los Cuentos en Paredes de Nava mediante un convenio de 20.000 euros

La Diputación de Palencia destinará un año más 20.000 euros al Ayuntamiento de Paredes de Nava para colaborar durante 2026 en la apertura, mantenimiento y difusión del Museo de la Ciencia y el Cuento (MCYC), ubicado en la iglesia de San Martín de la localidad. La propuesta de convenio de colaboración ha sido conocida por la Comisión Informativa de Cultura, dentro de la tramitación previa a su aprobación por la Junta de Gobierno.

La Institución provincial mantiene así su compromiso con la conservación y dinamización de espacios culturales de la provincia y con el apoyo a iniciativas que contribuyen a ampliar la oferta cultural y turística de los municipios palentinos.

El Museo de la Ciencia y el Cuento se encuentra en la iglesia de San Martín, antiguo templo parroquial construido en el siglo XV y ampliamente reformado en el siglo XVII, un inmueble cedido al Ayuntamiento de Paredes de Nava que actualmente acoge este proyecto museístico.

El espacio fue creado por la artista internacional de origen palentino Rosana Largo con el objetivo de poner a disposición de los niños y del público en general un lugar en el que comprender la ciencia a través de los cuentos, de una manera didáctica y participativa. El Ayuntamiento considera asimismo el museo un recurso para la difusión cultural de Paredes de Nava, su comarca y la provincia de Palencia, así como para favorecer el desarrollo turístico de la villa.

Una propuesta que combina cultura y divulgación. El convenio contempla la colaboración económica de la Diputación en los gastos que se ocasionen con motivo de la apertura, mantenimiento y difusión del Museo de la Ciencia y el Cuento. La aportación provincial, con cargo al presupuesto de 2026, asciende a 20.000 euros. La colaboración permitirá respaldar la actividad de un espacio concebido no solo como museo, sino también como escenario para el desarrollo de distintas propuestas culturales y divulgativas. El propio convenio recoge la intención de las instituciones de colaborar en la apertura y mantenimiento del edificio para usos culturales, entre ellos conciertos, charlas, proyecciones, congresos y talleres de astronomía básica, entre otras actividades.

Además, el Ayuntamiento de Paredes de Nava se compromete a facilitar a la Diputación el uso del espacio del Museo de la Ciencia y el Cuento para la realización de actividades propias de interés público, siempre que sean compatibles con la programación del centro.

La subvención, prevista nominativamente en el Presupuesto de la Diputación para 2026, se integra en el Plan Estratégico de Subvenciones de la institución provincial y contribuye al mantenimiento del museo.

El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, mientras que los gastos subvencionables podrán corresponder a actuaciones realizadas entre el 1 de enero y el 30 de octubre de este año, fecha establecida como límite para su justificación.