Detenido tras ser sorprendido con varios tipos de droga en Santillana de Campos

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 62 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado 20 de septiembre, cuando los agentes de la Guardia Civil dieron el alto a un vehículo que al percatarse de la presencia policial tiró un objeto con la ventanilla del conductor. Tras verificar su identidad, los agentes comprueban tenía antecedentes por tráfico de estupefacientes, por lo que se realiza una inspección de sus pertenencias y del vehículo.

Durante la misma, un agente observa como esta persona arroja a la carretera una bolsa transparente, con dos pastillas y dos dosis de Speed. En el interior del maletero, oculto en un doble fondo, localizan un total de 15.000 € envasados al vacío y repartidos en dos paquetes. Además, por diferentes partes del vehículo localizan otras dos pastillas, dos cigarrillos que contenían supuesta marihuana, 360 € en billetes de diferente valor, cinco tarjetas prepago de teléfono móvil y una libreta con diversas anotaciones y números de teléfono, procediendo a la detención de esta persona. Antes de ser trasladado a un Cuartel de la Guardia Civil, se le realizó la prueba de detección de drogas por la evidente sintomatología que presentaba, dando resultado positivo a varias sustancias, confeccionándose la correspondiente denuncia.