Desarticulado un grupo criminal itinerante que pretendía robar en más de una treinta viviendas en Palencia

La Policía Nacional ha dado por desarticulado un grupo criminal itinerante compuesto por 6 personas, cuatro hombres y dos mujeres, todos ellos de nacionalidad georgiana. El operativo policial que tiene establecido la Policía Nacional dedicado a la prevención de robo en pisos durante el periodo estival, ha dado sus frutos, ya que a los cuatro detenidos el pasado domingo, se han unido otros dos en el día de ayer, habiendo sido posible la desarticulación del grupo especializado en el robo de pisos.

Fruto de las primeras investigaciones que empezaron con la detención de cuatro de ellos el pasado domingo, fue posible localización de otros dos individuos, precisamente los que previamente marcan las viviendas. Como los detenidos no tenían vinculación con Palencia, se tenía la certeza de que contaban con apoyo de los otros componentes del grupo y que al ser puestos en libertad, se reunirían.

Y efectivamente todos juntos fueron interceptados por funcionarios de Policía Nacional encargados de la investigación y fruto de esa detención fueron localizados dos vehículos de alta gama que fueron alquilados el pasado día 16 de agosto en el Aeropuerto de Madrid Adolfo Suarez, terminal 1 con la duración de 4 días.

En el registro de los vehículos se encontró en uno de ellos dinero en efectivo por valor de 4814,17 euros y documentación acreditativa de la identidad de una de las mujeres, la cual hasta ese momento había permanecido indocumentada.

Con la desarticulación de esta organización, se ha conseguido frustrar el posible robo de unas 66 viviendas entre el 15 y el 17 de agosto a juzgar por las viviendas marcadas que la policía nacional ha conseguido enumerar con el mismo modus operandi. Además, al no intervenir ningún efecto robado en su poder, se supone que no han llegado a materializar ninguno robo al menos en esta ocasión.

A uno de los detenidos, el considerado por los investigadores líder del grupo criminal, se le trasladará al Centro Internamiento de Extranjero de Madrid hasta que se materialice la expulsión a su país de origen, al constarle prohibición de entrada en el Espacio Schengen. Tal medida administrativa conlleva la prohibición de regreso durante 10 años

Estos dos últimos detenidos, han sido puestos a disposición judicial en el día de hoy, decretándose por el Juez su libertad con cargos.