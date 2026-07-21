Deporte y solidaridad se unen en una campaña de donación de sangre que acompañará al partido de baloncesto de San Antolín el sábado 29 de agosto frente al Leyma Coruña

El concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud del Ayuntamiento de Palencia, Orlando Castro, acompañado por la alcaldesa, Miriam Andrés, ha presentado esta mañana la campaña de donación de sangre que se desarrollará con motivo del partido de las Fiestas de San Antolín que enfrentará el 29 de agosto sobre las 20:30 horas al Súper Agropal Palencia y al Leyma Coruña, una iniciativa que volverá a unir “deporte y solidaridad” con el objetivo de incrementar las reservas de sangre y concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de donar de forma periódica. Como incentivo a la participación, cada donación realizada será recompensada con dos invitaciones para presenciar el partido, un gesto con el que las entidades organizadoras quieren agradecer la solidaridad de los donantes y convertir este encuentro deportivo en una auténtica fiesta del compromiso ciudadano.

En la presentación, que se ha llevado a cabo en el salón de plenos de la Casa Consistorial, han participado además el presidente del Súper Agropal Palencia, Gonzalo Ibáñez; el gerente del club, Raúl Villagrá; el director gerente del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, Miguel Ángel Ortiz; Patricia Balboa, en representación de la Fundación del club; y el presidente de la Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia, Manuel Maza.

Durante su intervención, Orlando Castro ha destacado que “esta iniciativa representa perfectamente los valores que queremos impulsar desde el deporte palentino: solidaridad, compromiso y trabajo en equipo. El deporte tiene una enorme capacidad para movilizar a la sociedad y, cuando se pone al servicio de una causa como la donación de sangre, demuestra que puede convertirse en una herramienta capaz de salvar vidas”.

El concejal ha agradecido especialmente la implicación del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León y de la Hermandad de Donantes de Sangre de Palencia por “la extraordinaria labor que desarrollan cada día para garantizar el suministro de sangre en nuestros hospitales”, así como la colaboración del Súper Agropal Palencia por volver a sumarse a una campaña que convierte el deporte en un vehículo de compromiso social.

Castro ha recordado el excelente resultado obtenido en la edición anterior, coincidiendo con el encuentro entre el Súper Agropal Palencia y el Sporting Clube de Portugal, cuando se registraron 264 donaciones efectivas, un 58% más de las inicialmente previstas, acudieron 295 personas y 71 ciudadanos donaron sangre por primera vez.

“Son cifras que nos llenan de orgullo, pero lo verdaderamente importante es que detrás de cada una de esas donaciones hay pacientes que pudieron recibir la atención sanitaria que necesitaban. Aquella campaña demostró que Palencia sabe responder cuando se le plantea un reto solidario y este año queremos volver a superar las expectativas”, ha señalado.

El responsable municipal ha subrayado además que esta acción encaja plenamente con el espíritu de Palencia Ciudad Europea del Deporte 2026, una distinción que reconoce no solo la calidad de las instalaciones, clubes o eventos deportivos de la ciudad, sino también la capacidad del deporte para promover hábitos saludables, fomentar la participación ciudadana y transmitir valores de convivencia, solidaridad y cohesión social. “Queremos que el partido frente al Leyma Coruña sea una gran fiesta del baloncesto, pero también una gran victoria de la solidaridad. Que las gradas se llenen de aficionados y que esta campaña se llene igualmente de donantes”, ha afirmado.

Por ello, hizo un llamamiento a toda la ciudadanía, a los aficionados al baloncesto, a los clubes deportivos y al conjunto del tejido asociativo de la ciudad para participar en la campaña. “Cada donación cuenta, cada gesto suma y cada persona que decide donar puede ayudar a salvar varias vidas. Estoy convencido de que volveremos a demostrar que Palencia es una ciudad comprometida, generosa y solidaria. Porque cuando deporte y solidaridad juegan en el mismo equipo, siempre gana la sociedad”, ha concluido.

En la misma línea, se ha pronunciado la alcaldesa de Palencia quién ha añadido que “una de cada dos personas en la vida van a necesitar de una donación de sangre, por ello no se me ocurre iniciativa más altruista. Además, supondrá pasar una buena tarde disfrutando de la puesta de largo del equipo, así como de una mejora en la calidad del sonido propiciada por una de las obras del consistorio como es la nueva megafonía”.

Puntos de donación

La organización está ultimando la posibilidad de habilitar un punto extraordinario de donación en el propio pabellón con motivo del encuentro, una cuestión que se confirmará en los próximos días.

Mientras tanto, las donaciones podrán realizarse en los puntos habituales la semana del partido:

Centro de Salud La Puebla

Lunes y miércoles, de 15:00 a 21:30 horas.

Jueves, de 9:30 a 15:00 horas.

Unidad móvil de donación (calle Mayor, 112)

Martes (horario habitual)