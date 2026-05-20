Convocados paros el viernes 23 de junio para que Renault vuelva a la mesa de negociación

(ICAL) Los sindicatos UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF, anunciaron hoy paros en las factorías de Renualt en Valladolid, Palencia y Sevilla para el próximo viernes 22 de mayo, para exigir a la dirección de la empresa que “vuelva a la mesa de negociación” del nuevo convenio colectivo con “una propuesta más acorde a las necesidades de las personas trabajadoras” de la compañía.

Todas las fuerzas sindicales, que hoy se reunieron para definir su estrategia ante el bloqueo de la negociación, tras poner en suspenso la multinacional las adjudicaciones de vehículos a las factorías de España, ante el rechazo sindical de su última oferta, advirtieron de que “si Renault no da una respuesta”, el próximo martes día 26 de mayo iniciarán los trámites legales para la “convocatoria de huelga indefinida”.

Un regreso a los años 70

El coordinador general de la Sección Sindical de UGT FICA Renault España, Adolfo Arnáez, lamentó que en Renault “siempre ha imperado el diálogo social y el acuerdo” pero ahora se ven obligados a volver a las movilizaciones en la compañía que “no se vivían desde los años 70”. “Estamos en un escenario incierto, pero nos hace plantearnos volver a aquellas movilizaciones para lograr un convenio más justo”, dijo a Ical.

Adolfo Arnáez defendió que su calendario de movilizaciones tiene un objetivo claro, que es que “la empresa se mueva y vuelva a convocar la comisión negociadora y regrese con una oferta distinta que satisfaga las necesidades de los trabajadores”.

En este sentido, animó a todos los empleados a secundar los paros el viernes porque “son nuestra fuerza” y la empresa “debe ver y notar que la plantilla no está satisfecha”. “Cuanto más seguimiento haya, más fuerza sin duda cobraremos en la mesa de negociación y seguir adelante”, resumió, para advertir de que solo puede detener la huelga general que la empresa retorne al diálogo con una oferta distinta y siempre garantizando la carga de trabajo con un plan industrial de futuro.

Situación inadmisible

El delegado de CCOO en Renualt, Sergio García, defendió la posición firme del sindicato advirtió de que el inmovilismo de la empresa es una situación “inadmisible” que pone en riesgo el futuro industrial de la Comunidad. En este sentido, sostuvo que cualquier acuerdo de futuro debe pasar “obligatoriamente” por “asegurar la viabilidad y el mantenimiento de la actividad productiva en los centros de trabajo de la comunidad, así como por lograr mejoras salariales justas, una flexibilidad pactada y la dignificación de las condiciones laborales de las plantillas”.

El dirigente sindical hizo un llamamiento a toda la plantilla a concentrarse a las puertas de acceso de los centros de trabajo, para demostrar una unidad ante la dirección y advirtió de que este primer paquete de movilizaciones “es solo un aviso”. “Si tras la jornada del viernes la patronal no muestra una voluntad real de diálogo y mantiene el bloqueo, el sindicato iniciará de inmediato los trámites legales para convocar jornadas completas de huelga a partir de la próxima semana”.

"La plantilla ha demostrado una enorme responsabilidad hasta la fecha, pero no vamos a permitir que se juegue con el futuro de nuestras familias ni con los derechos conquistados. Es el momento de avanzar", explicó Sergio García, delegado de CCOO de Renault España

Una decisión drástica

La delegada general SCP Renault, Susana Cocho, destacó la unidad de acción de todas las organizaciones sindicales que mantiene la plataforma conjunta, frente a una decisión “drástica de la empresa” que “ha tensado demasiado la cuerda” retirando el plan industria que había sobre la mesa. “Lo quita, se levanta de la mesa y platea una cosa absurda, es una mala negociación y refleja que no tiene intención de llegar a un acuerdo cuando se podía haber encontrado puntos de consenso”, dijo.

Susana Cocho manifestó que en la jornada de mañana repartirán octavillas entre los trabajadores de los centros de trabajo de Renualt en España, explicándoles los horarios de los paros, y apeló a que haya la máxima participación en las puertas de las factorías, para que se visibilice su rechazo a la postura empresarial. “Si con esta previsión de paros, la empresa no retorna a la mesa, entonces convocaremos huelga indefinida”, cerró.

Los paros

Los paros convocados para este viernes se desarrollarán en la las factorías de Valladolid en el turno de mañana de 13.00 a 14.00 horas; en el de tarde, de 14.00 a 15.00 horas, y en el de noche, de 22.00 a 23.00 horas. Además, en el turno de 7.00 a 15.00 horas, el paro se desarrollará de 14.00 a 15.00 horas.

En cuanto a la factoría de Palencia, los sindicatos convocan los paros en el turno de mañana de 13.00 a 14.00 horas; y en los de tarde, noche y de 7.00 a 15.00, en el mismo horario que en el de mañana. Por lo que se refiere al Refactory de Sevilla, los paros están previstos para el turno de mañana de 14.00 a 15.00 horas; y en el de tarde de 15.00 a 1600, horas.

Por último, en el centro de trabajo de Madrid se establece un único horario de 13.00 a 14.00 horas para expresar la protesta ante el bloqueo en la negociación del convenio.