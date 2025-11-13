La Concejalía de Educación, Infancia y Juventud pone en marcha ACEX, un espacio destinado a mejorar la convivencia escolar y social

La Concejalía de Educación, Infancia y Juventud del Ayuntamiento de Palencia va a poner en marcha un aula de convivencia externa municipal. Se trata de una experiencia piloto que nace como una iniciativa educativa y preventiva destinada a favorecer la mejora de la convivencia escolar y social en el alumnado de Educación Primaria y Secundaria Obligatoria de los centros educativos de Palencia, que se encuentre cumpliendo medidas de modificación temporal del horario lectivo o que presente indicadores de riesgo de exclusión social o absentismo escolar.

El mismo, que será desarrollado por profesionales del ámbito psicológico, educativo y social, en estrecha colaboración con las familias, tutores, orientadores y equipos directivos de los centros educativos y la Unidad de Agentes Tutores de la Policía Local y coordinado desde la Concejalía, se pondrá en marcha entre el 19 de noviembre y el 19 de diciembre, en horario de 9 a 13 horas en el Centro Cultural Lecrác.

“El aula funcionará como un recurso municipal complementario a los existentes en el sistema educativo, que busca convertir las sanciones o conflictos en oportunidades educativas y de crecimiento personal, promoviendo una convivencia positiva y preventiva desde la comunidad local”, ha explicado el concejal responsable del área, Orlando Castro, al tiempo que ha destacado la importancia de “poder contar con el respaldo y la colaboración de la Dirección Provincial de Educación, tanto para la derivación de casos como para el seguimiento y evaluación de esta experiencia piloto, con vistas a su posible continuidad y ampliación en cursos posteriores”.

La intervención con el alumnado se articula a través de planes individualizados de acompañamiento educativo y psicosocial, diseñados y coordinados con los centros de origen. Estos planes combinan:

ü Actividades psicoeducativas y dinámicas grupales orientadas a la reflexión sobre la conducta, la asunción de responsabilidades y la reparación del daño causado.

ü Educación emocional y en valores, para reforzar la autoestima, la empatía, el control de impulsos y la convivencia democrática.

ü Talleres de habilidades sociales y resolución pacífica de conflictos, trabajando la comunicación asertiva, la cooperación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones responsables.

ü Actividades deportivas, artísticas y de expresión corporal, que favorecen la canalización positiva de la energía, la cohesión grupal y el bienestar emocional.

ü Espacios de tutoría y acompañamiento individual, donde cada alumno o alumna analiza sus dificultades y define compromisos personales de mejora, en coordinación con el profesorado tutor y las familias.

ü Intervención con las familias, mediante entrevistas, orientación y seguimiento, fomentando su implicación y corresponsabilidad en el proceso de cambio.

Por último, cabe señalar que siempre que lo autorice la familia, los Agentes Tutores de la Policía Local podrán acompañar y trasladar a los alumnos al aula de convivencia municipal, en caso de que el alumno/a sea localizado en la vía pública durante el periodo de modificación horaria.

PROYECTO MENSAJES QUE CONECTAN. Asimismo, se ha presentado el proyecto “Mensajes que Conectan” que busca promover la salud mental juvenil mediante un canal confidencial de acompañamiento emocional por WhatsApp y correo electrónico, atendido por profesionales de la salud mental.

Dirigido a jóvenes de hasta 25 años, ofrece escucha empática, orientación y, cuando sea necesario, derivación a recursos especializados. Se desarrollará entre el 10 de noviembre y el 31 de diciembre de 2025, con atención garantizada en menos de 24 horas y una campaña de difusión en redes y centros educativos.

El canal estará disponible a través del WhatsApp 629 341 775 y el correo electrónico info@reencuentrosaludmental.es.

Todo ello, en una presentación en la que el concejal de Educación, Juventud e Infancia, estuvo acompañado por la jefa del área de programas de la dirección provincial de Educación, Pilar Alonso, así como por varios miembros de la Unidad de Agentes Tutores de la Policía Local, las responsables de los programas, Cristina Martínez y Raquel Martín; la coordinadora de la sección de Familia, Mujer, Infancia y Juventud, Gema Infante y María Ángeles Fernández, técnico de Juventud.