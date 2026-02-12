El Complejo Deportivo de La Ensenada acogerá los días 28 de febrero y 1 de marzo el campeonato “Palencia con ‘P’ de Pyraminx 2026"

El Speedcubing es la práctica de resolver el Cubo de Rubik y sus variantes en el menor tiempo posible. Existen cientos de rompecabezas derivados del famoso “cubo mágico” inventado por Erno Rubik en 1974 pero, cuando se trata de competir, se han establecido 17 modalidades diferentes.

La World Cube Association (WCA) es el organismo responsable de regular las competiciones oficiales desde 2003. Durante la evolución de la WCA en la última década, más de 245.000 personas han participado en alguna competición en lugares de todo el mundo. Pese a este crecimiento, es una organización que funciona completamente con voluntarios, desde organizadores locales a los Delegados de la WCA en los distintos países o incluso la Junta Directiva.

La Asociación Española de Speedcubing (AES) es una entidad sin ánimo de lucro, cuya misión es la difusión del speedcubing en España. Su actividad se centra en organizar competiciones oficiales, talleres y actividades diversas centradas en el speedcubing.

En los últimos años, el speedcubing en España ha crecido de forma exponencial, y muestra de ello es el gran número de competiciones desarrolladas. Así, en 2025 fueron 86 las competiciones organizadas por AES en España… en 27 provincias distintas. Sin embargo, mucha gente no llega a las competiciones por desconocimiento, y porque nunca se ha celebrado un evento de este tipo en su zona.

EN PALENCIA

La organización de un campeonato de estas características permitirá dar a conocer el speedcubing a las instituciones y a los habitantes de nuestra ciudad y la provincia. Asimismo, posibilitará mostrar la capital a los “cuberos” y sus familias, enseñarles los lugares más emblemáticos, acercarles a la gastronomía típica... Además, si la competición se celebra con intención de continuidad en el tiempo, esta visita puede ocurrir con una periodicidad anual.

Respecto al perfil de los competidores cabe señalar que está compuesto mayoritariamente por niños, adolescentes, y gente joven que ya ha creado lazos de amistad por la participación en distintas competiciones.

Durante su presentación, el concejal de Actividad Físico Deportiva y Salud, Orlando Castro, ha apuntado que “el deporte también es concentración, agilidad mental, convivencia y valores, y este tipo de competiciones demuestran que la actividad físico-deportiva va mucho más allá de los formatos tradicionales. Apostar por eventos diferentes nos permite atraer talento joven, generar turismo deportivo y proyectar Palencia como una ciudad dinámica y abierta a nuevas tendencias”.

Es por ello, que ha puntualizado que desde el Ayuntamiento de Palencia se seguirá apostando por “abrir nuestras instalaciones y nuestra ciudad a nuevas disciplinas y experiencias innovadoras que conectan especialmente con la población joven. La celebración de ‘Palencia con P de Pyraminx 2026’ supone una oportunidad para diversificar la oferta deportiva y acercar modalidades emergentes como el speedcubing a nuestros vecinos y vecinas”, ha dicho.

LA COMPETICIÓN

A lo largo del desarrollo de la competición, se van sucediendo las rondas previas de cada categoría… para llegar, con los mejores clasificados a la ronda final.

En cada ronda, cada COMPETIDOR debe resolver 5 “cubos” por categoría. Desde que le llega el cubo a la mesa donde está situado contará con 15 segundos de inspección hasta que empiece a contar el tiempo de resolución. De los cinco tiempos logrados… se eliminan el mejor y el peor, y con los tres restantes se hace una media que va generando los rankings de la competición y configurando las rondas siguientes.

Los MEZCLADORES son los encargados de mezclar los cubos para que todas las resoluciones de un grupo sean exactamente iguales. Las mezclas las proporciona el Delegado de la WCA.

Los RUNNERS tienen la tarea de llevar los cubos desde la sala de mezclas a los puestos de competición.

Los JUECES se sientan al lado de los competidores y supervisan la resolución de los cubos. Además, deben controlar los tiempos de inspección e incidencias ocurridas durante la resolución. Son los que anotan los tiempos.

Estos “roles” son desempeñados por los propios competidores inscritos en el torneo.