Galletas Gullón alcanza los 750 millones de facturación y los 2.300 puestos de trabajo

Galletas Gullón, la galletera centenaria y uno de los principales fabricantes de Europa, ha vuelto a demostrar la solidez de su modelo de negocio al cerrar el ejercicio 2025 con una facturación de 750 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 7,6% con respecto al año anterior.

En el ámbito laboral, Galletas Gullón ha alcanzado en este 2025 los 2.300 puestos de trabajo, siendo buena parte de ellos profesionales de la región, y prevé llegar a los cerca de 3.000 en 2030. Precisamente, ha sido reconocida como una de las mejores empresas para trabajar en España, consolidando su apuesta por el talento local y el desarrollo económico y social de la Montaña Palentina.

Estas cifras son el resultado de la combinación de eficiencia productiva, innovación, internacionalización y sostenibilidad, aspectos que se han convertido ya en valores diferenciales para la galletera de Aguilar de Campoo.

Destaca también su apuesta por la exportación, ya que el 45% de la facturación procede de los más de 125 países en los que Galletas Gullón está presente, siendo Oriente Medio, Asia-Pacífico y el norte de África algunos de los mercados en los que la galletera más ha crecido este año, y acercándose cada vez más al objetivo de que en 2030 las exportaciones superen las ventas nacionales.

Según Juan Miguel Martínez Gabaldón, consejero delegado y director general de Galletas Gullón, los últimos resultados de la compañía “suponen un espaldarazo para nuestra estrategia, demostrando que Galletas Gullón es capaz de no dejar de innovar y exportar sus productos sin perder sus valores y su compromiso local, además de crear puestos de trabajo y respetar el planeta y su entorno”.

Una de las claves del éxito de Galletas Gullón ha vuelto a ser su apuesta por la innovación, siendo además seña de identidad para la empresa, ya que fue pionera en el lanzamiento la primera galleta integral del mercado español en 1979, la elaborada con aceites vegetales en 1986 y cuenta con una experiencia de 30 años en el campo de las galletas sin azúcares.

De hecho, gracias a su firme apuesta por la innovación, Galletas Gullón se mantiene como líder del sector galletero, con un 35% de cuota, del segmento sin azúcar con un 60%, y del de galletas ecológicas y BIO con un 32%.

En sentido, en este 2026 está previsto que vayan entrando en funcionamiento las cinco nuevas líneas de producción para la fábrica de VIDA 2 y se termine de ejecutar la inversión de 20 millones de euros destinados a ampliar su capacidad logística y almacenamiento de materias primas y material auxiliar.

“La historia de Galletas Gullón no se puede entender sin una apuesta continua por la innovación, un compromiso que nos ha permitido dar respuesta desde hace décadas a los diferentes gustos y necesidades de los consumidores. Continuamos invirtiendo en innovación para tener la capacidad de seguir respondiendo a las exigencias del mercado en el futuro”, asegura Lourdes Gullón, presidenta de Galletas Gullón.

Un compromiso constante por el entorno

Por otro lado, y como muestra de su apuesta por el desarrollo sostenible, Galletas Gullón ha logrado reducir un 17% su huella de carbono en los tres últimos. De hecho, y gracias al trabajo realizado en los últimos años, la compañía se ha clasificado en la décima posición del ranking MERCO ESG 2025 del sector alimentación.

Para el director Corporativo de Galletas Gullón, David Casañ, “entre los resultados que nos han hecho sentir más orgullosos en este 2025 destacamos los relacionados con nuestro compromiso medioambiental, con los que estamos demostrando que la solvencia y la solidez no está reñida con un modelo de producción que respete al planeta y su entorno”.

De hecho, Galletas Gullón mantiene un fuerte compromiso con su entorno, colaborando con entidades sociales, culturales y deportivas con el objetivo de colaborar en la transformación de Aguilar de Campoo y de la región. En 2025, por ejemplo, la galletera donó cerca de 19 toneladas de sus productos a Bancos de Alimentos como los de Palencia, Burgos, Cantabria o Valladolid, y entidades sociales como Cruz Roja o Cáritas.