Sucesos

La Policía Nacional detiene en Palencia a tres personas a las que les consta distintas requisitorias judiciales

Dos detenidos estaban reclamados por Tribunales de Madrid y Valencia.

Onda Cero Palencia

Palencia |

Coche de la Policía Nacional (Archivo)
Coche de la Policía Nacional (Archivo) | Europa Press

La Policía Nacional ha detenido, el pasado martes, a tres personas a las que les figuraban distintas reclamaciones judiciales, de Madrid, Valencia y Granada. En el marco de la prevención de la delincuencia que tiene encomendado la Policía Nacional para prevenir los delitos y la seguridad ciudadana, indicativos de radiopatrullas han procedido a la identificación en vía publica de tres personas a las que les constaba distintas requisitorias por varios juzgados nacionales. Los tres detenidos han pasado a disposición del Tribunal de Instancia en funciones de guardia, decretando a dos de ellos la puesta en libertad y el reclamado por el Tribunal de la sección de Penal de Granada ha ingresado en prisión.

