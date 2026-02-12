Renault considera que las propuestas de los representantes de los trabajadores no acompañan a la actual situación crítica del sector

En el marco de la tercera reunión de la Comisión Negociadora del convenio colectivo, todos los sindicatos (UGT, CCOO, SCP, CGT y CSIF) han informado del resto de las demandas de su plataforma, pendientes desde la reunión del pasado día 22 de enero, quedando la plataforma integrada por un total de 163 medidas.

Entre estas medidas se solicita un aumento de los permisos, y una batería de medidas sobre salud laboral, ritmos, bolsa de horas y movilidad.

La Dirección de Renault España ha recogido las propuestas presentadas y en una primera valoración expone que estas propuestas no acompañan a la actual situación crítica del sector de la automoción y que, en esas condiciones, el acuerdo que permita atraer nuevos productos a las factorías españolas está muy lejos de ser posible.

Por su parte, la Dirección de la Empresa ha planteado su plataforma, basándose en tres ejes: reducción del absentismo, aumento de la flexibilidad y contención de costes.

En línea con estos objetivos, la empresa ve necesario afrontar un periodo de diálogo con la representación sindical que permita alcanzar un compromiso para que Renault España vuelva a posicionarse al más alto nivel de competitividad de cara a futuras adjudicaciones.

Por último, en el encuentro celebrado esta mañana se acordó que la próxima reunión de la Comisión Negociadora tenga lugar el 24 de febrero.