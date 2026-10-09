La colaboración de la Diputación con la Fundación Universidad de Valladolid (FUVa) ha impulsado la incorporación al mercado laboral durante seis meses de 20 universitarios

El salón de actos de la Diputación de Palencia acogió esta mañana el acto institucional de recepción y reconocimiento a los jóvenes universitarios becados dentro del programa de mejora de la empleabilidad correspondiente a la convocatoria 2025, así como a las empresas que les han acogido en este periodo de prácticas.

El encuentro reúne a los representantes institucionales de la Diputación Provincial de Palencia y de la FUVa, a los tutores empresariales de las distintas entidades de acogida y a las personas tituladas participantes en la presente edición.

La presidenta de la Diputación, Ángeles Armisén, acompañada del diputado de Desarrollo Socioeconómico, Francisco Pérez, la vicerrectora del Campus de Palencia, María Tejedor, el gerente de la FUVa, Francisco Javier Zaloña y la directora del área de Alumnos de la misma, Ana Mª Sánchez, fueron los encargados de poner en valor la colaboración institucional para que los titulados palentinos universitarios puedan quedarse en esta tierra y realizar en ella su proyecto de vida, así como de agradecer a las empresas participantes su colaboración para poder llevar a cabo este programa.

Los responsables tuvieron palabras a favor de esta colaboración que permite, por un lado, cumplir con el objetivo prioritario de servir de motor de iniciativas que favorezcan las oportunidades laborales, la retención y atracción del talento, y por otro, la implantación de nuevas actividades económicas y la consolidación y el desarrollo del tejido empresarial.

Mediante el convenio de colaboración firmado con la Fundación Universidad de Valladolid la institución provincial posibilita la financiación del coste que suponga la realización de prácticas realizadas por titulados universitarios.

Los responsables institucionales destacaron el interés por esta iniciativa, de mostrada con la financiación necesaria para alcanzar la oferta a 20 becas de estancias no laborales en empresas y entidades de la provincia, con una aportación de 120.000 euros, el doble que en la anterior convocatoria.

Los empresarios por su parte se mostraron muy favorables a la colaboración para “integrar perfiles profesionales muy necesarios al tejido productivo en esta tierra y retenerlos en Palencia”, y los universitarios destacaban “la oportunidad que estas prácticas suponen para incorporarse al mercado laboral en su tierra”.

EL CONVENIO. La colaboración de la institución provincial se realiza cada año desde 2018, mediante un acuerdo con la FUVa para la mejora de la empleabilidad de los titulados universitarios en empresas y entidades del tejido empresarial de la provincia de Palencia. El último se sellaba en el mes de diciembre, con la dotación anteriormente mencionada para la veintena de estancias en prácticas, con una duración de seis meses ininterrumpidos y una jornada laboral del 80%, en el periodo comprendido entre enero y octubre de 2026.

EMPRESAS. En total han sido un total de 19 empresas y fundaciones de la provincia las que se han unido a este programa en 2026, que ya se ha consolidado como un pilar fundamental para fomentar el desarrollo profesional de los jóvenes recién graduados y reforzar el tejido productivo e industrial del medio rural y urbano de Palencia. Las siguientes: Zenit Ingenieria y Consultoría SLP, Fundación Secretariado Gitano (FSG), Grupo De Comunicacion Promecal S.l., Fundación Santa María La Real, Pilar Diez, Ingenieria Sanpe S.L., OC ELECTRICIDAD Y GAS S.L, IMAN TEMPORING ETT, Roams Tic SL, Talher S.A., Agropal Sociedad Cooperativa, Actualidad Blog-AB Internet Networks 2008 SL, Escuela Infantil Campos Góticos, Colorín Sin Fin Sl., Cetece (Centro Tecnológico de Cereales), KOALA, LLANOS Y COSTAS DEL NORTE S.L., PROCURANDO SOLUCIONES SL., Grupo de Comunicación Promecal S.l. Y Agropal Sociedad Cooperativ