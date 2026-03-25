Circuitos Escénicos de Castilla y León acercará 59 representaciones a nueve municipios de Palencia

El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, José Antonio Rubio, ha presentado esta mañana en rueda de prensa la programación de Circuitos Escénicos de Castilla y León que tendrá lugar en la provincia durante 2026. En el acto también han estado presentes alcaldes y concejales de los municipios participantes en esta nueva edición.

Durante su intervención, el delegado territorial ha destacado el compromiso de la Junta de Castilla y León con el medio rural y ha agradecido a todas las personas que hacen posible esta iniciativa, con especial mención a los programadores y técnicos de la Junta de Castilla y León, por la importante labor que realizan para que los espectáculos lleguen a los diferentes municipios de la provincia. “Con este proyecto se busca favorecer el acceso de los ciudadanos a las artes, dinamizar nuestros pueblos y contribuir al desarrollo económico de todos los agentes implicados en esta apuesta cultural”, ha señalado.

El programa persigue, entre otros objetivos, facilitar a los ciudadanos el disfrute de las representaciones de mayor calidad artística y técnica, fomentando su formación en las distintas disciplinas artísticas y acercando al medio rural una oferta diversa de espectáculos culturales de calidad.

En la provincia de Palencia, durante 2026 se desarrollarán un total de 59 representaciones, de las cuales 37 serán de compañías de Castilla y León y 22 procedentes de fuera de la Comunidad, fortaleciendo así la economía de los agentes culturales locales.

Las nueve localidades que participarán en esta nueva edición son Ampudia, Astudillo, Baltanás, Barruelo de Santullán, Cervera de Pisuerga, Paredes de Nava, Torquemada, Villamuriel de Cerrato y Villaviudas.

La programación contará con un presupuesto total de 82.542 euros, de los cuales 37.800 euros serán aportados por la Junta de Castilla y León y 44.742 euros por las entidades locales participantes. Además, se prevé superar los más de 7.500 espectadores registrados durante el año 2025.

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte desarrolla el programa Circuitos Escénicos, un sistema de colaboración entre la Administración autonómica y las entidades locales que permite la programación y desarrollo de espectáculos de artes escénicas y musicales. Este modelo se articula a través de convenios suscritos entre la Consejería y las entidades adheridas.

Las localidades participantes deben cumplir una serie de requisitos establecidos en la normativa correspondiente, entre ellos contar con una población de al menos 1.000 habitantes y disponer de un espacio escénico adecuado. La programación, que abarca teatro, música, espectáculos infantiles, circo, danza y otras disciplinas, se desarrolla durante todos los meses del año.

Con esta iniciativa, la Junta de Castilla y León refuerza su apuesta por la cultura como motor de cohesión social, dinamización territorial y desarrollo económico en el medio rural.