Charlotte Blues Band celebrará una gala solidaria a favor de la Asociación ELA

El Teatro Ortega acogerá el próximo 17 de enero la celebración de la gala solidaria organizada por la banda de música palentina “Charlotte Blues Band” cuya recaudación irá destinada a ELACYL la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica de Castilla y León.

Cada año esta banda organiza un evento con fines solidarios desde su vuelta a los escenarios después de un parón durante un año debido al fallecimiento repentino de uno de los miembros iniciales del grupo.

En 2024 la gala fue a favor de la Asociación de Rabdomiosarcoma, un tipo de cáncer infantil, y el pasado año la recaudación sirvió para sufragar la compra de una silla de ruedas especial para una niña con parálisis cerebral.

SOBRE CHARLOTTE BLUES BAND:

Charlotte Blues Band nació en Palencia, cuenta con varios años de trayectoria profesional y está formada por seis músicos de dilatada experiencia:

· Keri Wilson (voz)

· Yolanda Valdespina (voz/saxo y armónica diatónica)

· Oscar Erice (teclados)

· Fran Martínez (guitarra/voz)

· Fernando Torres (bajo eléctrico)

· Alberto Peña (batería)

Charlotte Blues Band brindará, en esta gala solidaria un recorrido musical a través de las más prestigiosas canciones internacionales de los años dorados del Blues, Soul, Rhythm & Blues y Rock and Roll, haciendo honor a estos géneros musicales tan emblemáticos y a sus carismáticos intérpretes (Aretha Franklin, Etta James, Elvis Presley, Littel Richard…), todos ellos reconocidos como “LOS REYES Y REINAS DEL SOUL”.

Un espectáculo que supone un viaje por la música negra de los años 50, 60 y 70. Este concierto se incluye en la Gira 2025-2026 que estos músicos están haciendo por Teatros de Ciudades de Castilla y León.

SOBRE ELACYL

ELACyL es una asociación sin ánimo de lucro que nace en 2018, impulsada por Jesús Gómez Ortega (enfermo de ELA fallecido en agosto de 2019) junto a otros enfermos y familiares para suplir el desamparo administrativo y la necesidad de colaboración entre personas enfermas de Esclerosis Lateral Amiotrófica, más conocida como ELA, sus familias y cuidadores en Castilla y León.

Sus principales objetivos son:

• Dar visibilidad a la enfermedad para que la sociedad tome conciencia de la gravedad de esta enfermedad.

• Logar un compromiso de las administraciones públicas para invertir en investigación y mejorar el cuidado y atención social al enfermo y sus familias.

• Conseguir más financiación y recursos para la investigación de la ELA. Hoy en día la ELA no tiene cura. Solo la investigación puede arrojar esperanza.

• Obtener recursos para la compra de material que mejore la calidad de vida de los afectados, ayudar en el coste de terapias y financiar la formación de familiares y cuidadores para la mejora de la atención a la persona enferma con ELA.

La ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) es una enfermedad neurodegenerativa progresiva, la degeneración de las motoneuronas hace que la capacidad para iniciar y controlar el movimiento muscular se pierda.

En consecuencia, los pacientes presentan atrofia muscular que avanza provocando parálisis progresiva y completa: la autonomía motora, la capacidad de hablar, la deglución y la respiración se ven afectadas. Dicho en términos más coloquiales, la ELA va paralizando uno a uno todos los músculos del cuerpo hasta dejar, a quien la padece, sin posibilidad de moverse, hablar, comer, y afectando progresivamente su capacidad de respirar. Todo ello mientras el paciente mantiene su función cognitiva y es consciente del proceso de su enfermedad.

La ELA es una enfermedad mortal en un breve plazo de tiempo. Desde el inicio de la enfermedad, la mitad de las personas con ELA fallece en menos de 3 años, un 80% en menos de 5 años, y la mayoría (más del 95%) en menos de 10 años. Es la tercera enfermedad neurodegenerativa en incidencia, tras la demencia y la enfermedad de Parkinson y es la enfermedad de neurona motora más frecuente del adulto. Afecta sobre todo a adultos entre 40 y 70 años, aunque hay muchos casos en personas más jóvenes. No es una enfermedad contagiosa y la proporción entre hombres y mujeres es aproximadamente de 3 a 1.