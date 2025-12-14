Localizado un cuerpo sin vida cerca de Venta de Baños

Según informa la Guardia Civil, en torno a las 12:30 horas de esta mañana, un ciudadano localizó el cuerpo sin vida de una persona en un terraplén ubicado en la bifurcación de las autovías A-62 y A-67, entre una masa arbórea existente, dando aviso inmediatamente a los servicios de emergencias. Hasta ese lugar se desplazaron varias patrullas de la Guardia Civil, incluido un equipo de Policía Judicial, encargado de determinar la identidad del fallecido y de verificar si pudiera tratarse del vecino de Venta de Baños desaparecido desde el pasado 26 de agosto.

Hasta el momento se ha podido comprobar que la vestimenta y documentación corresponde con la del vecino desaparecido, estando pendiente una plena identificación por los médicos forenses. Desde su desaparición, la Guardia Civil lideró, coordinó y dirigió los múltiples dispositivos de búsqueda tendientes a la localización de dicha persona. Para ello, se emplearon patrullas de seguridad ciudadana, la USECIC, motoristas del SEPRONA, drones del Equipo PEGASO, helicópteros del Servicio Aéreo, perros del Servicio Cinológico especializados en la localización de personas e incluso equipos del GEAS (Grupo Especial de Actividades Subacuáticas) para las búsquedas en ríos. También participaron vecinos y amigos del desaparecido, así como la Policía Local de Venta de Baños.