La Policía Local rescata un milano real en el Camino Fuente del Re

La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local ha rescatado a un milano real que se encontraba tendido en el Camino Fuente del Rey. Los agentes se personaron en el lugar y comprobaron que el ave no podía tomar vuelo, aunque no presentaba lesiones visibles.

El ejemplar fue recogido por un agente con protección e introducido en una caja específica para trasladarlo al servicio territorial de Medio Ambiente de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

La colaboración ciudadana permitió conocer que este milano real se encontraba en dificultades y podía ser atropellado, por lo que nos dio aviso a través del 1-1-2 y pudimos rescatar a un ave que ya se recupera en el Centro de Recuperación de Aves de Albillos en la provincia de Burgos.