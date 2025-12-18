Medio ambiente

La Policía Local rescata un milano real en el Camino Fuente del Re

El ejemplar no podía volar, por lo que fue recogido y trasladado a la delegación territorial de la Junta Castilla y León en Palencia. El ejemplar se recupera en el Centro de Recuperación de Aves de Albillos (Burgos).

Onda Cero Palencia

Palencia |

.
La Policía Local rescata un milano real en el Camino Fuente del Re | Policía Local de Palencia

La Unidad de Medio Ambiente de la Policía Local ha rescatado a un milano real que se encontraba tendido en el Camino Fuente del Rey. Los agentes se personaron en el lugar y comprobaron que el ave no podía tomar vuelo, aunque no presentaba lesiones visibles.

El ejemplar fue recogido por un agente con protección e introducido en una caja específica para trasladarlo al servicio territorial de Medio Ambiente de la delegación territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.

La colaboración ciudadana permitió conocer que este milano real se encontraba en dificultades y podía ser atropellado, por lo que nos dio aviso a través del 1-1-2 y pudimos rescatar a un ave que ya se recupera en el Centro de Recuperación de Aves de Albillos en la provincia de Burgos.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer