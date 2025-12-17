Detenido en Palencia tras comprar vía online sustancias estupefacientes

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 46 años y nacionalidad española como supuesto autor de un delito contra la salud pública, concretamente por tráfico de drogas. Los hechos ocurrieron durante una inspección en una empresa de paquetería de la capital palentina realizada a principios de mes, cuando agentes de la Guardia Civil localizaron un paquete que les hizo sospechar que contuviese algún ilícito.

Tras inspeccionar su interior, encontraron cuatro bolsas de plástico con marihuana, que dieron un peso total de 400 gramos. Tras obtener los datos del destinatario de dicho paquete, se le citó en dependencias oficiales de la Comandancia de Palencia, donde se procedió a su detención e instrucción de las oportunas diligencias por el citado delito, quedando la sustancia estupefaciente aprehendida a disposición del Juzgado de Instrucción de Palencia.