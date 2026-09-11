CETECE y Diputación ponen en marcha el I Certamen de Castilla y León de Jóvenes Talentos Culinarios “Alimentos de Palencia” Food Experience

La Diputación Provincial de Palencia ha acogido hoy, viernes 11 de septiembre, la presentación oficial del I Certamen de Castilla y León de Jóvenes Talentos Culinarios “Alimentos de Palencia” Food Experience, organizado por CETECE con el patrocinio de la Diputación de Palencia.

El certamen, que se celebrará el próximo 26 de octubre en las instalaciones del CETECE, en Palencia, nace con un doble objetivo: poner en valor y dar visibilidad a los productos de la marca “Alimentos de Palencia” e impulsar el talento de las nuevas generaciones de cocineros de Castilla y León.

Para ello, la iniciativa reta a jóvenes profesionales y estudiantes de hostelería de toda la Comunidad a demostrar su creatividad, técnica y capacidad culinaria, transformando los productos palentinos en propuestas gastronómicas actuales, innovadoras y con identidad propia.

El evento se concibe como un punto de encuentro entre territorio, producto y talento joven.

En la presentación, Ángeles Armisen, presidenta de la Diputación de Palencia, ha destacado que: “con este certamen queremos dar un paso más allá, uniendo esa materia prima de gran calidad (extraordinaria), con la creatividad, la técnica y la visión de las futuras promesas de la cocina castellano-leonesa”.

Por su parte, Javier Labarga, presidente del CETECE, ha detallado la dinámica del certamen. Además, ha incidido en la importancia de generar oportunidades para las nuevas generaciones: “La formación ha sido siempre uno de los pilares fundamentales de CETECE y, dentro de esa apuesta, siempre hemos creído firmemente en el talento joven. Por eso nos hace especial ilusión un certamen como este. Queremos que sirva precisamente para dar visibilidad a todo ese talento que existe en nuestra Comunidad, para descubrir nuevas formas de entender la cocina y para acercar a estos jóvenes a empresas, profesionales y otros agentes vinculados al sector gastronómico.”

18 jóvenes tendrán la oportunidad de demostrar su talento

La iniciativa, tal y como explicó el presidente del CETECE, está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años de Castilla y León y contará con dos categorías diferenciadas: una destinada a profesionales en activo de restaurantes de la Comunidad y otra dirigida a alumnado de escuelas de hostelería y universidades.

El plazo para presentar las candidaturas permanecerá abierto hasta el 7 de octubre de 2026. Las personas interesadas deberán realizar su preinscripción y aportar posteriormente la documentación requerida junto con una propuesta de los dos platos con los que desean competir.

De entre las candidaturas recibidas se seleccionará un máximo de 18 participantes, nueve por cada categoría. En caso de que el número de solicitudes supere las plazas disponibles, se realizará una selección previa atendiendo a las recetas presentadas.

Alimentos de Palencia, protagonistas de las elaboraciones

El reto será convertir los productos de la provincia en el punto de partida de nuevas propuestas gastronómicas. Cada participante deberá elaborar dos platos principales en los que los ingredientes protagonistas pertenezcan a la marca “Alimentos de Palencia”.

El jurado valorará aspectos como la destreza y limpieza, la presentación, las características sensoriales, la utilización de ingredientes de Alimentos de Palencia y la aplicación de criterios de sostenibilidad y aprovechamiento de las materias primas.

De esta forma, el certamen permitirá elegir al mejor joven cocinero profesional y al mejor joven alumno de hostelería de Castilla y León.

Un premio y, sobre todo, una oportunidad para darse a conocer

El ganador de cada categoría recibirá un premio de 1.000 euros, además de trofeo y diploma acreditativo. Asimismo, el restaurante o centro formativo de procedencia de cada ganador recibirá un lote de productos de “Alimentos de Palencia” valorado en 100 euros.

Más allá de los premios, el certamen quiere convertirse en un escaparate para el talento gastronómico emergente de Castilla y León y en una oportunidad para que jóvenes cocineros y estudiantes puedan demostrar sus capacidades, darse a conocer y entrar en contacto con profesionales y agentes vinculados al sector.

Inscripciones ya abiertas

Las bases completas y el formulario de preinscripción ya están disponibles en la web del organizador, el CETECE.

Las personas interesadas pueden realizar ya su preinscripción y completar posteriormente su candidatura aportando la documentación requerida y la información correspondiente a los dos platos con los que desean participar.

El plazo para completar todo el proceso finaliza el 7 de octubre de 2026.