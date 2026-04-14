CETECE acoge al mejor panadero del mundo con una masterclass única en Castilla y León

El Centro Tecnológico de Cereales (CETECE) ha vuelto a reafirmar su posicionamiento como referente nacional en formación e innovación panadera con la celebración de una jornada técnica de alto nivel protagonizada por José Roldán, reconocido como World Baker of the Year 2025.

Con más de una decena de títulos a lo largo de su trayectoria, José Roldán se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del ámbito de la panadería y la repostería a nivel internacional. Reconocimientos como el de Campeón del Mundo de Panadería en Rimini (Italia) en 2023 o, más recientemente, World Baker of the Year 2025 en São Paulo (Brasil), avalan no solo su excelencia técnica, sino también su firme apuesta por la innovación, la mejora continua y el desarrollo de nuevas propuestas en el sector.

La jornada ha registrado un rotundo éxito de convocatoria, completando todas las plazas disponibles y reuniendo a profesionales de toda España, que se han desplazado hasta CETECE desde sus propios obradores.

Durante la masterclass, los asistentes han tenido acceso a explicaciones detalladas y a claves avanzadas directamente aplicables a su actividad diaria, consolidando la jornada como una experiencia formativa de alto impacto.

Asimismo, los asistentes han puesto en valor la cercanía y accesibilidad de José Roldán, quien, “pese a todos sus reconocimientos, se ha mostrado cercano y abierto al diálogo”, tal y como señalaba una de las alumnas procedente de una pastelería Vizcaya.

Con iniciativas como esta, CETECE refuerza su compromiso con preservar la esencia de la panadería y repostería artesana, al mismo tiempo que promueve la innovación y la mejora continua como palancas clave de competitividad. “Este tipo de eventos suelen verse en redes sociales, pero que un centro como CETECE lo materialice, lo haga realidad y lo acerque a Palencia es algo muy valorado”, destacaba otro de los asistentes, técnico de Lesaffre Ibérica.

Por ello, el centro impulsa un modelo de formación de excelencia, apoyado en un equipo de profesionales altamente cualificados y en la colaboración con referentes internacionales de primer nivel.

Así, CETECE continúa consolidándose como motor de formación, innovación y progreso, impulsando el crecimiento de un sector con un profundo impacto económico, cultural y social como es el de la panadería y la repostería artesana.