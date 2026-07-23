El Ayuntamiento de Villaherreros instala unas placas para homenajear a los trabajadores de fraguas y carretería del municipio

El Ayuntamiento de Villaherreros ha instalado unas placas que homenajean a los trabajadores de las fraguas y carreterías del municipio. La iniciativa, llevada a cabo en colaboración con la Diputación de Palencia, busca reconocer este oficio tradicional de la localidad, por la que han pasado una decena de negocios desde el siglo XIX.

Prudenciano García, Claudio Gutiérrez, Mariano García, Santiago Rodríguez, Odón García y José Peláez son los seis primeros herreros y carreteros que cuentan con una placa conmemorativa en Villaherreros. Y son los primeros porque la iniciativa, dirigida por el Consistorio, pretende extenderse hasta la decena de placas que conformarán un recorrido por la historia villaherrerense reciente.

Las placas han sido realizadas gracias a la subvención de señalización turística 2025 de la Diputación de Palencia adjudicada el pasado mes de diciembre. Las cuatro primeras se han colocado en la calle del Mesón, calle Central, calle La Iglesia y calle Real. La quinta se colocará a finales de agosto.

Este proyecto del Ayuntamiento de Villaherreros tendrá continuación en el tiempo y se prevé colocar nuevas placas con nuevos nombres en un futuro.

Fraguas en la historia

Aunque el término Villa Ferreros aparece en el documento de ‘Estimación de rentas’ del cabildo palentino en el año 1214, no se deduce vinculación del municipio con los trabajos en las fraguas hasta el siglo XIX. Ahí comenzó el desarrollo de un oficio que se mantiene en la actualidad con la empresa Remolques Rodríguez, heredera de uno de esos talleres de carretería homenajeados con estas placas identificativas.