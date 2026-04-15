El Ayuntamiento de Palencia renueva el vallado perimetral del campo de San Telmo con una inversión de 48.235 euros

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, acompañada por el concejal de Actividad Físico-Deportiva y Salud, Orlando Castro y del concejal de Obras y Urbanismo, Álvaro Bilbao, ha visitado esta mañana la instalación deportiva municipal de San Telmo donde gracias al Plan de Mejora de Instalaciones Deportivas Municipales se ha renovado el vallado perimetral del campo de fútbol con una inversión que asciende a los 48.235’29 euros. El Plan, impulsado desde el Ayuntamiento de Palencia y el Patronato Municipal de Deportes, está permitiendo actuar sobre demandas “muy necesarias y largamente esperadas en el tiempo” en diferentes instalaciones de la ciudad

“Es una actuación que responde a una demanda histórica del Club Deportivo San Telmo” ha subrayado Castro al tiempo que ha explicado que el nuevo vallado instalado por la empresa Cercas y Cerramientos Palencia S.L., permitirá “mejorar la seguridad y la imagen de la instalación, pero también proteger el propio terreno de juego y preservar el césped artificial, evitando accesos indebidos y contribuyendo a que se conserve en mejores condiciones durante más tiempo”.

Esta intervención, según ha explicado Castro, llega en un momento “muy especial” para el club, que este año celebra su 50 aniversario. Un club que forma parte de la historia deportiva y social de Palencia, fundado en 1975 por Abilio Sierra con el objetivo de ofrecer oportunidades a niños y jóvenes, y que medio siglo después sigue siendo un referente para cientos de familias palentinas. En este sentido, han subrayado que la mejor manera de acompañar este aniversario era “seguir mejorando las instalaciones que utiliza el club cada día. Porque detrás de San Telmo hay mucho más que fútbol: hay educación, valores, convivencia y una enorme labor social”.

Asimismo, han comentado que próximamente se anunciarán otras actuaciones ya muy avanzadas, como el cambio del césped de las pistas de pádel de Eras de Santa Marina, la renovación de los vestuarios de la sala de musculación del mismo complejo, el cambio de las redes del campo de golf, la sustitución de la megafonía del Pabellón Municipal de Deportes y nuevas mejoras en distintos complejos deportivos.

De esta forma, han finalizado señalando que este equipo de Gobierno “seguirá cuidando y modernizando nuestras instalaciones, porque sabemos que invertir en deporte no es solo invertir en infraestructuras: es invertir en salud, en convivencia, en oportunidades y en la calidad de vida de toda la ciudad”.