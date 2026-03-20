El Ayuntamiento de Palencia recepciona las obras del templete de la Plaza de la Constitución

El Ayuntamiento de Palencia ha procedido a la recepción de las obras de reforma de la cubierta del templete de la Plaza de la Constitución de la ciudad, que se encontraba en muy mal estado y en el que, al no haber ningún elemento de protección, los pájaros se posaban y anidaban presentando todo el inmueble una cobertura de excrementos principalmente de paloma, que lo hacían inhabitable para su uso recreativo.

La intervención, que ha contado con un plazo de ejecución de cuatro meses y un presupuesto que asciende a los 44.754 euros, ha consistido en la retirada de una placa de fibrocemento con amianto, la limpieza de elementos bióticos, el tratamiento de las cerchas y correas, así como el recubrimiento con lasur anti xilófagos en los exteriores. Asimismo, se ha sustituido la cubierta del escenario e instalado una malla antiaves.

De esta forma, el Consistorio pone fin a una demanda realizada durante años por la Asociación de Vecinos del Barrio del Campo de la Juventud, en la que se pedía su reparación por considerar que su deterioro ponía en peligro a los ciudadanos que transitaban por el lugar, así como por la necesidad de recuperar un espacio que no se podía utilizar, no solo por su situación, sino también por la insalubridad que generaban los excrementos.

En este sentido, la alcaldesa de la ciudad, Miriam Andrés, ha comentado que se cumple con la palabra dada hace meses por este equipo de Gobierno en una reunión mantenida en el Centro Social Miguel de Unamuno con un grupo de vecinos del barrio al tiempo que ha puntualizado que, tras la aprobación de hoy en la Junta de Gobierno Local del Plan de Seguridad y Salud, darán comienzo las obras de reforma del parque infantil, zona biosaludables e instalación de pista multideporte. De esta forma y junto a la inminente apertura del nuevo parque de Virrey Velasco, en esta legislatura estarán arreglados dos parques de gran afluencia de público infanto-juvenil en la zona sur de la ciudad.