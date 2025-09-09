El Ayuntamiento de Palencia queda en situación de reserva en la convocatoria de subvenciones para la Renaturalización de Ciudades Españolas

El Ayuntamiento de Palencia ha quedado en situación de reserva en la convocatoria de subvenciones para la Renaturalización de Ciudades convocadas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad. El proyecto “Salud, Deporte y Naturaleza”, presentado por el consistorio capitalino, ha sido de los mejor valorados con una puntuación de 69 puntos, siendo de 71 puntos el último de los que serán inicialmente subvencionados.

En total fueron presentadas un total de 87 iniciativas, que aglutinan a 109 entidades diferentes, por un importe total de 276 millones, lo que representaba el 693 % del presupuesto disponible que era de 40 millones. Las propuestas que contarán con financiación serán un total de 12, quedando Palencia entre las mejor valoradas para el caso de que alguna de las ciudades renuncie al proyecto o la Fundación decida ampliar la partida ante la masiva presentación de solicitudes que rebasaron sobradamente el presupuesto inicial.

Al contar Palencia con una valoración de 69 puntos, supera con 19 puntos los inicialmente exigidos, por lo que se encuentra en una posición privilegiada respecto a otras opciones que han quedado por debajo de Palencia, cuyo Ayuntamiento demandó un total de 3´5 millones para la renaturalización de la ciudad a través de una transformación integral que generaría una red verde, abarcando tanto el espacio urbano como el periurbano e incluso las zonas naturales más alejadas, pero íntimamente vinculadas con la capital.

El Ayuntamiento queda a la espera de conocer la resolución definitiva y de estudiar los criterios de puntuación utilizados por si pudiera caber un posible recurso.