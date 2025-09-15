El Ayuntamiento de Palencia participa en la Exposición Internacional CAEXPO 2025 en Nanning (China)

El Ayuntamiento de Palencia ha sido invitado a participar en la Exposición de Ciudades Hermanas, un evento destacado dentro de la 22.ª Exposición Internacional China-ASEAN (CAEXPO), que se celebrará del 17 al 21 de septiembre de 2025 en Nanning, capital de la región autónoma de Guangxi, China.

Nanning, con una población de 4,38 millones de habitantes en su área metropolitana, se erige como un importante centro económico y cultural en el sur de China. CAEXPO, que este año contará con más de 4.000 participantes internacionales, ofrece una plataforma única para fortalecer los lazos comerciales y culturales entre China y los países del sudeste asiático.

En este contexto, el Ayuntamiento de Palencia dispondrá de un stand donde se destacará su papel como nodo logístico estratégico, gracias a su excelente conectividad y ubicación. En el stand, que estará representado por el técnico de Internacionalización de la Agencia de Desarrollo Local, Jorge Vallejera Ortega, se presentarán productos agroalimentarios de empresas locales como la cafetera SEDA, Cárnicas DAMMA, Quesos Cerrato, Aceitunas Josango, y la cooperativa Agropal, junto con información sobre el tejido empresarial palentino y las oportunidades que ofrece la ciudad.

CAEXPO reúne anualmente a los 10 países miembros de la ASEAN (Brunéi, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam), además de China y un país socio especial invitado –que en 2025 es Sri Lanka–. Gracias a esta amplia participación, se estima que la repercusión del evento alcance a más de 600 millones de personas en distintos países, a través de la cobertura mediática en prensa y medios audiovisuales.