El Ayuntamiento de Palencia impulsa un nuevo Plan de Salud Mental desde la Concejalía de Juventud

La situación de la salud mental en la población joven de Castilla y León refleja una creciente preocupación que requiere una respuesta desde las administraciones públicas. El servicio de orientación telefónica de la Junta de Castilla y León gestionado por la Fundación ANAR recibió el pasado año más de 13.000 llamadas de menores vinculadas a conductas autolíticas o comportamientos de daño autoinfligido como forma de aliviar el malestar emocional.

El 35% de las llamadas procedían de jóvenes de 16 y 17 años, que señalaban problemáticas relacionadas con consumo de alcohol y drogas, dificultades emocionales y uso problemático de pantallas y videojuegos. En la sociedad actual, donde la presión académica, las expectativas sociales y la constante presencia de las redes sociales pueden resultar abrumadores, la salud mental de los jóvenes se ha convertido en un tema de vital importancia.

Ante esta realidad, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Palencia pone en marcha un Plan Municipal de Salud Mental dirigido a la población juvenil, con el objetivo de reforzar la prevención, la detección temprana y el acompañamiento emocional, así como el apoyo a familias y centros educativos. El mismo se sustenta en dos programas específicos:

Programa MOOD – Espacio de Orientación y Acompañamiento Psicosocial Juvenil

El Programa MOOD, que se desarrollará junto a la Fundación Hermanas Hospitalarias Palencia, como un recurso comunitario específico dirigido a jóvenes, concebido como un espacio accesible, confidencial y gratuito donde se ofrecerán psicoasesorías individuales, acompañamiento psicosocial y talleres grupales de bienestar emocional.

Este servicio se desarrollará en La Morada, el espacio municipal anteriormente denominado Espacio Joven de Palencia, ubicado en la Avenida de Asturias, que se convertirá en el punto de referencia para la atención psicosocial juvenil en el municipio. Desde este recurso se facilitará la detección temprana de situaciones de malestar, la orientación profesional y la derivación a recursos especializados cuando sea necesario.

“Gracias al programa MOOD, los jóvenes de 14 a 25 años y sus familias van a contar con un servicio de orientación y acompañamiento psicosocial, con psicoasesorías, talleres y grupos de apoyo para abordar cuestiones tan importantes como la gestión emocional, la autoestima, los conflictos familiares, el uso problemático de las redes sociales o la salud mental. Queremos lanzar un mensaje muy claro: pedir ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Y queremos que cualquier joven de Palencia sepa que en ‘La Morada’ va a encontrar siempre una puerta abierta, una mano tendida y un espacio donde sentirse acompañado”, ha puntualizado el concejal de Juventud, Educación e Infancia, Orlando Castro.

Programa de “Gestión emocional y prevención de crisis en la adolescencia” en centros educativos

Desarrollado junto a FEAFES Salud Mental Palencia, se implementará en centros educativos del municipio dirigido al alumnado de Educación Secundaria.

Las sesiones abordarán la gestión emocional, la prevención de crisis, el bienestar psicológico y la reducción del estigma en salud mental. El programa incluirá también acciones dirigidas al profesorado y a las familias, con formación específica para la detección precoz de señales de alerta, herramientas de intervención. Asimismo, se contemplará atención psicológica y acompañamiento individualizado para jóvenes que lo requieran.

Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Palencia refuerza su compromiso con la salud mental juvenil, apostando por un modelo preventivo, cercano y coordinado que permita acompañar a la población juvenil en una etapa clave de su desarrollo y mejorar su bienestar emocional.