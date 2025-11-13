Municipal

El Ayuntamiento de Palencia cierra los parques ante las fuertes rachas de viento

El cierre se producirá desde este mediodía y durará hasta que finalice la alerta.

Palencia

La llegada de la borrasca Claudia nos está dejando precipitaciones y fuertes rachas de viento. Desde la Agencia Estatal de Meteorología se ha decretado el aviso amarillo por fuertes rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora en las nueve provincias nuestra comunidad.

Ante esta alerta, el Ayuntamiento de Palencia ha decidido que desde el mediodía se cerrarán aquellos parques de la capital que puedan ser perimetrados. Tanto Policía Local como Bomberos de Palencia estarán pendientes de cualquier incidencia que se pueda producir. El concejal de Protección Civil y Seguridad Ciudadana, Antonio Casas, pide a la ciudadanía precaución para que no se acerquen a zonas arboladas o sitios donde se puedan producir desprendimientos.

