El Ayuntamiento de Palencia aprueba obras por más de 750.000 euros para mejorar espacios públicos y apoyar el emprendimiento

(ICAL) La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Palencia dio luz verde hoy a importantes proyectos que mejorarán los espacios públicos y apoyarán el emprendimiento en la ciudad. Entre las decisiones destacadas, se aprobó el expediente de contratación para la reforma del parque infantil, la zona biosaludable y la instalación de una pista multideporte en el parque de la Constitución, en el barrio del Campo de la Juventud.

Esta obra, con un presupuesto base de licitación de 225.319 euros y un plazo de ejecución de tres meses, está cofinanciada por la Junta de Castilla y León a través del Fondo de Cooperación Económica Local General 2025. El proyecto busca ampliar las opciones de ocio al aire libre para los vecinos de la zona.

Asimismo, se aprobó el expediente para las obras de renaturalización y regeneración de la segunda fase del parque infantil de la plaza Virrey Velasco. Este contrato mixto cuenta con un presupuesto de 528.894 euros, consolidando el compromiso del Ayuntamiento por revitalizar los espacios urbanos y mejorar su sostenibilidad.

En el ámbito económico, la Junta ha resuelto la convocatoria de ayudas destinadas a asociaciones y entidades locales para impulsar el emprendimiento y el tejido empresarial, con un total de 46.000 euros. La Cámara Oficial de Comercio e Industria de Palencia recibirá 20.000 euros para su programa de Coworking Digital Zona Doze, mientras que la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León obtendrá la misma cantidad para el programa ‘Empresas Preparadas Palencia’.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores Autónomos Dependientes de Castilla y León contará con 3.150 euros para ‘Palencia contigo: Cobranding’, y la Confederación Palentina de Organizaciones Empresariales percibirá 2.850 euros para su iniciativa de apoyo a emprendedores.