El Ayuntamiento abre la convocatoria del Premio Inspira Palencia 2026 para reconocer el talento empresarial local

El Ayuntamiento de Palencia, a través de su Agencia de Desarrollo Local, ha abierto el plazo de presentación de candidaturas al Premio Inspira Palencia 2026, una iniciativa que busca reconocer y visibilizar el talento empresarial de la ciudad, poniendo en valor el papel clave de las empresas en el desarrollo económico, la innovación y la generación de oportunidades.

Tras una primera edición, que sentó las bases de este reconocimiento, el premio se consolida como una herramienta para destacar a aquellas empresas, proyectos o iniciativas que contribuyen de forma significativa al fortalecimiento del ecosistema empresarial de Palencia, reforzando su posicionamiento como un territorio dinámico, competitivo y con capacidad de crecimiento.

El galardón está dirigido a empresas con sede en la ciudad, independientemente de su tamaño o sector, que destaquen por su capacidad de innovación, su impacto económico y su compromiso con el desarrollo sostenible. Podrán presentar candidatura tanto las propias empresas como entidades, instituciones o agentes del ecosistema que deseen proponer iniciativas inspiradoras.

Entre los aspectos más valorados se encuentran el desarrollo de soluciones innovadoras o tecnológicas, la generación de empleo de calidad, la apuesta por la transformación digital, la incorporación de criterios de sostenibilidad y responsabilidad social, así como la colaboración con otros agentes del territorio y la capacidad de servir de ejemplo a otras iniciativas.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el 22 de abril. Las solicitudes deberán formalizarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Palencia, como instancia genérica dirigida al área de Desarrollo Económico, o mediante el correo electrónico desarrollo@aytopalencia.es.

Las empresas candidatas deberán presentar un formulario de inscripción junto con una memoria descriptiva de su proyecto, en la que se recojan aspectos como su propuesta de valor, el impacto económico y territorial, la creación de empleo, las acciones en materia de innovación, digitalización, sostenibilidad o desarrollo del talento. De forma opcional, podrán incorporar material complementario o audiovisual que refuerce la candidatura.

El Premio Inspira Palencia 2026 tiene carácter honorífico y consistirá en un galardón institucional, el reconocimiento público de la empresa premiada, la difusión de su actividad a través de los canales institucionales y una visita oficial a sus instalaciones.

La entrega tendrá lugar el próximo 13 de mayo de 2026, durante la Gala Inspira Palencia, que se celebrará en el Teatro Principal en el marco de la jornada Innovaday.

El jurado, cuya composición se dará a conocer una vez estén todos sus miembros definitivamente confirmados, ha sido seleccionado con especial rigor con el objetivo de garantizar la solidez y credibilidad del premio. Esta cuidada elección contribuye a dotar al reconocimiento del prestigio que merece el tejido empresarial de Palencia, al tiempo que refuerza la confianza y anima a las empresas a presentar sus candidaturas.

Con esta convocatoria, el Ayuntamiento reafirma su compromiso con el impulso del tejido empresarial local, destacando la importancia de apoyar a aquellas empresas que generan valor, empleo y oportunidades en la ciudad. Iniciativas como el Premio Inspira Palencia contribuyen a reconocer el esfuerzo de quienes innovan, emprenden y apuestan por crecer desde Palencia, al tiempo que generan referentes capaces de inspirar a nuevas generaciones de proyectos empresariales.

En un contexto en el que la competitividad y la innovación marcan la diferencia, Palencia cuenta con un tejido empresarial sólido, diverso y con gran potencial de desarrollo. Este premio nace precisamente para visibilizar ese potencial y seguir construyendo, desde lo local, un futuro de crecimiento sostenible y compartido.

La concejala de Impulso Económico, Judith Castro, estuvo acompañada en la rueda de prensa por el CEO de la empresa de biotecnología aplicada a la reforestación ID Forest, Jaime Olaizola, ganadora del I Premio Inspira Palencia 2025.