La Asociación General de Hostelería organiza las Jornadas y el Concurso de las Patatas a la Importancia del 12 al 15 de noviembre

La Asociación General de Hostelería, integrada en CEOE Palencia, organiza las Jornadas de las Patatas a la Importancia, que se celebrarán del 12 al 15 de noviembre de 2026; en colaboración con el Ayuntamiento de Palencia (Agencia de Desarrollo Local) y la Asociación de cocineros la Bella desconocida. Con ellas se quiere poner en valor uno de los platos más tradicionales de la gastronomía palentina.

Degustación popular: El jueves 12 de noviembre, a las 13:30 horas, se ofrecerá una degustación de patatas a la importancia en la calle José María Hernández. Está dirigida a todos los ciudadanos que quieran asistir.

Concurso de Patatas a la Importancia: Ese mismo día, a las 17:30 horas, se celebrará el Concurso de Patatas a la Importancia en Los Cubos de la Plaza de Abastos, en la calle José María Hernández. Cada concursante presentará un único plato y el jurado premiará la mejor receta. La receta ganadora recibirá un premio de 400 euros. Además, se otorgará una mención especial dotada con 200 euros. La Asociación General de Hostelería invita a los palentinos y a los visitantes a participar en las jornadas y disfrutar de este plato tan arraigado en la cocina local.

Establecimientos que participan en el concurso:

D’Candela Plaza Mayor 10

Picogallo Gastrobar Calle Empredrada nº 1

La Casuca Calle Joaquín Costa 3

Canela en Rama Calle Felipe Prieto 8 Bajo

Kopa Calle Manteros nº 2

La parrilla de Don Jamón Plaza Mayor nº 14

La Traserilla Don Sancho nº 1

La Brasería Calle Cardenal Almaraz nº 1

La Casa de Piedra Ctra. Husillos. s/n. Monzón de Campos

Gloria Bendita Calle la Puebla nº8

Cantina Sofia Carretera Saldaña nº 45. Barrios de la Vega