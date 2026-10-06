“Aquí falta un árbol - Ecomapa 2026” registra en Palencia más de 1.200 puntos negros del arbolado urbano

Durante el pasado fin de semana, más de una veintena de personas voluntarias, convocadas por la Plataforma en Defensa del Arbolado y de Ecologistas en Acción, han participado en el proyecto estatal “Aquí falta un árbol-Ecomapa 2026” recorriendo los barrios de la ciudad y registrando un total de 1.211 alcorques con deficiencias. Durante dos días se ha explorado prácticamente el 100% del terreno de la capital y se han obtenido unos datos preocupantes sobre el estado y el mantenimiento del arbolado urbano. El problema más recurrente, con 528 casos (43%), corresponde a árboles en situación “asfixiante”, con alcorques demasiado pequeños o cubiertos con materiales plásticos que dificultan su desarrollo. Le siguen los 370 alcorques vacíos (30%), que no cuentan con ningún árbol en los espacios destinados para ello. Finalmente, se registraron 313 casos (27%) de alcorques que contaban con tocones o árboles secos. Esta actividad pretende reivindicar y dar más visibilidad a los árboles y a su importancia en la vida cotidiana en la ciudad, además de servir como aliciente para seguir trabajando en la mejora de la habitabilidad y la renaturalización de nuestros municipios.

Para ello, es necesario conseguir una mayor presencia de vegetación, también en el estrato arbustivo, permitir que las hierbas silvestres ocupen su espacio de forma natural y trabajar con la Administración local para conseguir que se eliminen las podas severas e inoportunas del arbolado urbano. Por ello, desde las asociaciones ambientalistas se hará llegar toda la información recopilada al gobierno municipal, con la expectativa de que esta propuesta sea tratada con la importancia que merece. Palencia es uno de los 315 municipios que se han sumado a esta iniciativa estatal, promovida por Alianza por el Clima, Barrios por el Clima, la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Intermón Oxfam y Juventud por el Clima. El objetivo de la iniciativa ha sido visibilizar el estado del arbolado urbano y proponer mejoras a los gobiernos locales. En la convocatoria han participado más de 2.000 personas que han marcado más de 148.000 puntos negros: 44.000 alcorques sin árbol, 27.000 tocones o árboles secos y 76.000 “alcorques asfixiantes”.

La Plataforma en Defensa del Arbolado y Ecologistas en Acción resaltan la urgencia de implementar medidas que contribuyan a rebajar las altas temperaturas y el efecto isla de calor de los municipios. Entre estas medidas resultan fundamentales el aumento de la presencia de arbolado, el incremento de la superficie permeable y la mejora de la biodiversidad en las ciudades. Las personas concienciadas con el grave problema que supone y supondrá, la emergencia climática, están marcando el camino que deben seguir los poderes públicos más cercanos, mostrando conocimiento y sensibilidad hacia la Naturaleza y la Biodiversidad para hacer más habitables nuestras ciudades y avanzar hacia unos ecosistemas sanos. Para Ecologistas en Acción y la Plataforma en defensa del Arbolado, los resultados evidencian la ausencia de una gestión forestal urbana eficaz y continuada. Resulta especialmente llamativo que una elevada proporción de los árboles repuestos al comienzo de la legislatura esté seca, una situación que las organizaciones vinculan con las carencias de mantenimiento y seguimiento de las plantaciones. La cuestión no es solo plantar, sino también mantener los árboles para conseguir que sobrevivan. No sirve de nada que se hagan reposiciones si después los ejemplares se secan y las calles vuelven a quedarse sin arbolado. Desde ambas organizaciones, que han coordinado la actividad, se estima que se sabía de antemano que la situación era mala, solo que el conteo realizado ha desvelado su dimensión. Desde la organización se valora muy positivamente la buena acogida que ha tenido la actividad y se agradece el trabajo desinteresado de todas las personas voluntarias que han participado en ella.