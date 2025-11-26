El aperitivo navideño perfecto con Quesos Cerrato de la mano de Samantha Vallejo-Nágera

Esta Navidad, Quesos Cerrato apuesta por una mesa donde tradición, sabor y creatividad se dan la mano. La marca propone una selección de seis quesos diseñada para conquistar todos los paladares y cuenta con la mirada experta de su embajadora, Samantha Vallejo-Nágera, quien comparte las claves para preparar un aperitivo capaz de convertir cualquier cena navideña en un éxito rotundo.
En unas fechas en las que las cenas de Nochebuena y Nochevieja suelen organizarse a contrarreloj, la chef subraya la importancia de apostar por un aperitivo versátil, vistoso y fácil de montar. En este sentido, la tabla de quesos se posiciona como la opción perfecta: permite ofrecer variedad con muy poca preparación y se adapta con facilidad a los gustos de cada comensal.
La tabla navideña con sello Samantha: variedad, sabor y cero complicaciones
La propuesta de la chef se basa en una presentación equilibrada que combine texturas, colores y contrastes. Frutas frescas como uvas o pera, frutos secos, orejones y pequeños cuencos con miel o
mermeladas completan una tabla que realza las cualidades del queso y aporta dinamismo a la puesta en escena.
Samantha señala que la clave está en servir el queso en su punto óptimo: debe atemperarse antes de llegar a la mesa y cortarse en el último momento para conservar su jugosidad. En cuanto a los acompañamientos, apuesta por ingredientes frescos que aporten equilibrio —como el tomate cherry de rama— y recomienda maridar con vinos tintos suaves que acompañen sin ocultar los matices de cada pieza.
La selección de quesos recomendada por Samantha
Para estas fiestas, Samantha Vallejo-Nágera y Quesos Cerrato han definido una selección de seis quesos que destacan por su personalidad y su capacidad para funcionar juntos en un aperitivo completo:
· Cerrato Almadeoveja – Elaborado con leche cruda de oveja, cremoso y con un perfil aromático profundo.
· Cerrato Prestigio – Suave, equilibrado y elegante; ideal para un público amplio.
· Cerrato Umami – Mezcla de vaca y oveja con un sabor envolvente y actual.
· Cerrato Rojo Semicurado – Una revisión del semicurado tradicional, con textura firme y sabor armonioso.
· Cerrato Tostado – Con notas tostadas y carácter marcado, aporta contraste a la tabla.
· Cerrato 1968 – De leche cruda de vaca y oveja; intenso y auténtico, homenaje a los orígenes de la quesería.
Esta selección ha sido concebida para cubrir distintos momentos del aperitivo: desde una tabla equilibrada hasta recetas calientes o propuestas más creativas, permitiendo sorprender sin añadir complejidad a la preparación.
Una Navidad para celebrar y compartir
La colaboración entre Quesos Cerrato y Samantha Vallejo-Nágera pone en valor el queso como un producto que invita a la conversación, al disfrute y al encuentro. Su propuesta navideña, unida a las pautas de preparación de la chef, ofrece un punto de partida perfecto para quienes desean construir una mesa memorable, auténtica y adaptada al ritmo de estas fechas.