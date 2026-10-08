7.000 alumnos palentinos se formarán con el I Plan Local de Educación Vial y Convivencia

La Policía Local de Palencia ofrecerá este curso el I Plan Local de Educación Vial y Convivencia en la totalidad de los centros educativos. Se estima que unos 7.000 alumnos, 1.000 más que el pasado curso, pertenecientes a 30 centros formativos entre Educación Infantil, Primaria y Secundaria, reciban un proyecto formativo que busca prepararles para afrontar los principales riesgos a los que se enfrentarán, en función de su edad. Seguridad vial, cuidado de animales domésticos, consumo de sustancias dañinas, violencia de género o bullying serán algunos de los temas que se abordarán en este completo itinerario.

El Plan será impartido por los cuatro agentes que forman parte de la Unidad Agente Tutor, especializada en menores, violencia de género y acción social. A través de un material didáctico basado en actividades y talleres participativos y dinámicos se busca orientar a los niños y jóvenes y prepararlos para vivir en sociedad de manera saludable y respetuosa con ellos mismos y con los demás.

La formación se ha iniciado este martes en el Colegio Nuestra Señora de la Providencia, con alumnos de 2º de Primaria y 4º de Secundaria. Este I Plan Local de Educación Vial y Convivencia se encuentra en su segundo año de vida y es el resultado de la experiencia adquirida en la Policía Local a lo largo de todos los años desarrollando una función formativa innata.