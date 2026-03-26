La 35ª Muestra de Cine Internacional de Palencia alcanza nuevo récord con 13.083 espectadores

Un total de 13.083 espectadores han asistido a las actividades programadas por la trigésimo quinta edición de la Muestra de Cine Internacional de Palencia, cuyas propuestas concluían el pasado domingo 22 de marzo tras haber llevado un amplio programa de proyecciones, mesas de debate, conferencias, conciertos, talleres y una exposición a siete espacios de la ciudad (el cine Ortega, el Teatro Principal, la Biblioteca Pública, la Fundación Díaz-Caneja, el Museo de Palencia, la residencia de San Telmo, el bar Universonoro y la Universidad Popular de Palencia), y a otros emplazamientos de la provincia como los auditorios de Guardo y Dueñas, el Centro de Artes Escénicas Jorge Manrique de Paredes de Nava, el Teatro Jesús Meneses de Villamuriel de Cerrato, la sala ‘La Nave’ en Husillos y el Centro Penitenciario de La Moraleja en la que ha sido la edición más extensa, con 21 jornadas.

Los datos siguen mejorando edición tras edición. «Estamos muy satisfechos de la respuesta del público», destacan los responsables de la organización, liderada por la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia. Las proyecciones de los cortometrajes a concurso han sumado 1.985 espectadores, mientras que las sesiones dedicadas a los largometrajes han concitado la presencia de 1.585 personas. Otras de las actividades que han llenado aforo han sido el concierto celebrado en el Teatro Principal o el pase del filme de ‘Sorda’ tanto en Palencia capital como en Paredes de Nava de la mano de los CEAS. También ha crecido de forma notable la presencia de público en las actividades programadas en la Biblioteca Pública (ciclo en homenaje a Ramón Margareto y sección ‘Leer, ver, pensar’). Las cifras, reconoce Fernando Méndez, confirman que «la Muestra es una de las grandes citas culturales de nuestra ciudad y unos de los eventos cinematográficos con mayor proyección de la Comunidad. Una posición a la que hemos llegado defendiendo nuevas y arriesgadas cinematografías, pero sin olvidar esa mirada social que nos define».

Los organizadores también valoran muy positivamente las proyecciones realizadas para alumnos de Educación Secundaria y Bachillerato. Es el caso de la segunda edición de ‘Cine y Juventud’, que contó con la participación de 499 alumnos, la sesión celebrada en Villamuriel para estudiantes, a la asistieron 375 jóvenes, y los talleres audiovisuales que tuvieron lugar en cuatro institutos de la capital y el IESO Tierra de Campos de Paredes de Nava antes del festival. De forma complementaria, 1.771 alumnos Educación Primaria vieron las propuestas programadas en las diferentes sesiones de ‘Cine y Escuela’ (939 en Palencia capital, 307 en

Guardo, 294 en Paredes y 231 en Dueñas). Un trabajo, destaca Méndez, que es posible «gracias a la implicación de la comunidad educativa y la complicidad de los docentes».

Pilar Gimeno ha querido también poner en valor la presencia de la MCIP en el Centro Penitenciario de La Moraleja -«nuclear en nuestra programación»- y el apoyo de FUNDOS y Canal Saber: «Su colaboración es clave para seguir potenciando la creación cinematográfica; su alianza nos permite ser una plataforma de proyección para nuevos valores del cine». Para Gimeno, los resultados de esta edición demuestran la capacidad de la Muestra para tejer colaboraciones con instituciones, empresas, colectivos y entidades, haciendo que el festival sea un «lugar donde encontrarse. De hecho, hemos recibido la visita de alrededor de 70 profesionales de reconocido prestigio». Al respecto, subraya que «el séptimo arte sigue atrayendo la atención del público, pero cada edición es también mayor el número de aficionados que asisten a las sesiones dedicadas a otras propuestas que utilizan el cine como punto de partida y que se acercan a la música, el arte y la arquitectura, la inclusión social o la reflexión». De algún modo, «actuamos como conectores entre tantas otras muchas voces que luchan por hacer algo diferente, por proponer y transformar».

Ojos puestos en 2027

Los organizadores de la Muestra creen que el festival reúne todos los ingredientes para seguir creciendo, fortalecer la participación de los jóvenes, reforzar las actividades de reflexión y ampliar su presencia en el medio rural. Y agradece la entrada, este año, como nuevos patrocinadores de Bodega Remigio Salas, el COAL y FUNCOAL y los ayuntamientos de Dueñas y de Husillos.

La Muestra de Cine Internacional de Palencia está organizada por la Asociación Amigos del Cine y la Universidad Popular de Palencia y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Palencia, a través de su Concejalía de Cultura, Turismo y Fiestas, la Diputación de Palencia, la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Cultura (ICAA), así como con el patrocinio privado de Toyota Palencia, Valle de San Juan y Bodega Remigio Salas. Prestan, además, su apoyo más de una veintena de entidades, empresas y organizaciones públicas y privadas.