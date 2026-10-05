UPL decidirá en los próximos días si se presenta a las Generales

Unión del Pueblo Leonés no ha decidido si se presentará a las elecciones generales. La secretaria general de la formación, Alicia Gallego, ha anunciado que será el Consejo General del partido el que analice los distintos escenarios y determine en los próximos días si UPL concurre a los comicios y, en caso de hacerlo, bajo qué condiciones y estrategia.

Gallego considera que la convocatoria electoral anunciada por Pedro Sánchez “tenía que llegar” después de una legislatura que, a juicio de UPL, ha estado marcada por la falta de presupuestos, de rumbo y de una dirección clara en políticas necesarias para los ciudadanos.

La dirigente leonesista pone entre las cuestiones pendientes el acceso a la vivienda y la ejecución de infraestructuras e inversiones que, asegura, eran necesarias pero “nunca terminaban de llegar”.

Gallego sostiene que durante estos años numerosos problemas que afectan al día a día de los ciudadanos han quedado sin respuesta por parte del Gobierno. reaccioncovocatoriagenerales2026

Para UPL, la convocatoria abre ahora la oportunidad de que sean los ciudadanos quienes decidan qué organización política quieren para afrontar los problemas que consideran prioritarios.