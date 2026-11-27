Un total de 609 edificios de León capital deberán someterse a la Inspección Técnica de Edificios (ITE) durante 2027. El Ayuntamiento ha publicado el padrón municipal que recoge los inmuebles obligados a pasar esta revisión, tanto aquellos que deben hacerlo por primera vez como los que tienen que renovar una inspección anterior.

La cifra supone un descenso del 7,3 % respecto al presente ejercicio, cuando el listado municipal incluía 657 edificios, 48 más que los previstos para el próximo año.

El padrón, aprobado por unanimidad en el pleno municipal del pasado 25 de septiembre, recoge en 21 páginas las direcciones, referencias catastrales, años de construcción y tipo de inspección que corresponde a cada inmueble.

Del análisis de la documentación municipal se desprende que 510 edificios deberán someterse a una segunda inspección, mientras que otros 99 tendrán que realizarla por primera vez.

Especialmente significativa es la concentración de inmuebles construidos durante la década de los sesenta. Un total de 463 edificios incluidos en el padrón datan de 1963 y 1964, lo que representa el 76 % del conjunto.

También figuran 75 edificios construidos en 1976 y otros 55 de 1986. El inmueble más antiguo del listado data de 1921, por lo que alcanzará los 106 años de antigüedad durante el próximo ejercicio.

Una inspección obligatoria para los propietarios

La ordenanza municipal establece que todos los edificios deben someterse a una primera inspección técnica durante el año natural siguiente a aquel en el que cumplen 40 años desde su construcción. Posteriormente, deberán renovar la inspección durante el año siguiente a aquel en el que se cumplan diez años desde la anterior revisión.

La obligación corresponde a los propietarios de los inmuebles, aunque en aquellos edificios sujetos al régimen de propiedad horizontal podrá cumplirse a través de las comunidades de propietarios.

El Ayuntamiento abre ahora un periodo de información pública de treinta días naturales, contados desde el día siguiente a la última de las publicaciones oficiales, durante el cual podrán presentarse alegaciones y sugerencias.

El padrón puede consultarse tanto en la página web municipal como en las dependencias del Ayuntamiento situadas en la cuarta planta del número 10 de la avenida de Ordoño II, de lunes a viernes, entre las nueve de la mañana y las dos de la tarde.

La publicación del listado tiene carácter de notificación para los propietarios afectados, que deberán realizar la correspondiente inspección dentro de los plazos establecidos.

Las calles con mayor número de portales incluidos son:

Pío XII: 31

San Leandro: 31

Regimiento del Sol: 20

Duque de Rivas: 16

Gregorio Hernández: 15

San Mamés: 15

Santiago: 15

Maestro Rivero: 14

Nocedo: 14

Juan Herrera: 13

Juan XXIII: 13

Mariano Andrés: 13

Santo Tirso: 13

Víctor de los Ríos: 13