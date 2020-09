Una resolución judicial obliga a una madre a llevar a su hijo al colegio en León

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de León ha resuelto en favor del padre de un menor de 5 años, a quien su madre se negaba a llevarlo al colegio por miedo al coronavirus, acogiéndose al "derecho a la educación" del niño. Se trata de la primera sentencia que obliga a los progenitores a llevar a su hijo al colegio.

"El derecho a la educación es del menor no del padre ni de la madre, un niño a esa edad más que aprender va al colegio a socializarse y eso no puede hacerse con la madre y los abuelos maternos, los cuales atendiendo a las circunstancias expuestas no están exentos del riesgo de contagio de la enfermedad", apunta el citado auto.

La madre no era partidaria de que el menor de cinco años asistiera a clase, por lo que debía quedarse con sus abuelos maternos. En este sentido, el auto del juez determina que el niño está completamente sano, pues el menor es apto para realizar las tareas escolares, y establece que el hecho de estar con sus abuelos no le exime de contagio.

Por su parte, la abogada del padre, quien defendía que su hijo acudiera al colegio, asegura que "la resolución no podía ser otra".