León busca notarios: Justicia convoca diez plazas en la provincia, de las que siete quedaron vacantes anteriormente

La provincia de León busca notarios. Una nueva convocatoria busca cubrir diez notarías vacantes repartidas por distintos municipios leoneses.

La principal particularidad es que siete de estas plazas ya quedaron desiertas en el concurso anterior, mientras que las otras tres han quedado disponibles como consecuencia de traslados de sus titulares.

La convocatoria incluye dos notarías en Ponferrada y otras ocho distribuidas entre Astorga, Villablino, La Robla, Cistierna, Fabero, Valderas, Villamañán y Puente de Domingo Flórez.

El elevado número de plazas que no lograron cubrirse en el anterior procedimiento pone el foco en la dificultad para atraer profesionales a determinados destinos, especialmente en localidades del medio rural. No obstante, la convocatoria no detalla las causas por las que quedaron desiertas ni permite determinar si responden a una falta de aspirantes o a otras circunstancias del proceso de provisión.

La situación afecta a diferentes comarcas de la provincia, desde El Bierzo hasta la montaña leonesa y el sur. La existencia de notarías vacantes no implica necesariamente que los vecinos se encuentren sin atención notarial, puesto que estos servicios pueden ser atendidos provisionalmente por otros profesionales mediante los mecanismos de sustitución previstos.

Los notarios interesados disponen de un plazo de quince días naturales, contado desde el día siguiente al de la publicación de las convocatorias correspondientes, para solicitar alguna de las plazas incluidas