León aplaude a María Martín-Granizo como Mujer Leonesa 2026

La deportista paralímpica leonesa María Martín-Granizo Ferreiro ha recogido este jueves el premio Mujer Leonesa de Onda Cero León en su cuarta edición.

En esta ocasión, Onda Cero León distinguió a una de las “grandes figuras” del deporte adaptado internacional, cuya trayectoria, pese a su juventud, acumula ya importantes éxitos nacionales e internacionales tanto en el esquí alpino como en el surf y de la que afirmó que “representa valores como la perseverancia, la naturalidad, el compromiso y la capacidad de perseguir sus objetivos, al tiempo que se ha convertido en un referente para las nuevas generaciones”.

El jurado del galardón reconoció que la joven, nacida en León en 2006 con una agenesia femoral en su pierna derecha, “hizo del esfuerzo, la constancia y la capacidad de superación las señas de identidad de una carrera deportiva que la ha llevado hasta la élite”. Un recorrido, señalaron, que alcanzó uno de sus grandes hitos este mismo año con su participación en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, donde logró la octava posición en la prueba de eslalon y, con ella, un diploma paralímpico.

Este resultado histórico para el deporte leonés confirma la progresión de una deportista que ya sabe lo que es proclamarse campeona del mundo de surf adaptado, título logrado en 2022, además de campeona de España de esquí alpino adaptado y medallista en distintas competiciones internacionales.

Onda Cero León quiso también reconocer su capacidad para “romper barreras y normalizar la presencia de las personas con discapacidad en el deporte, convirtiéndose, desde muy joven, en un ejemplo de que la competición de alto nivel, el esfuerzo y la ambición deportiva no entienden de límites”.

María Martín-Granizo recibió el IV Premio Mujer Leonesa, que da continuidad a un galardón que en sus anteriores ediciones distinguió a la capitana de la Guardia Civil María Lourdes Ramírez Muñoz, a la oncóloga Ana López González y a la consejera ejecutiva de la Cultural y Deportiva Leonesa, Natichu Alvarado.

Tres finalistas

La ceremonia de entrega del galardón reconoció también a las tres finalistas del Premio Mujer Leonesa, que fueron Beni Rodríguez, Margarita Morais y Rosa González, tres mujeres que representan ámbitos muy diferentes de la sociedad leonesa, pero comparten “una trayectoria marcada por su compromiso con la provincia y su contribución al desarrollo del territorio, la promoción cultural y la inclusión social”.

Así, Beni Rodríguez, gerente de la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, ha desarrollado una destacada labor vinculada a la conservación del patrimonio natural, el desarrollo sostenible y la dinamización del medio rural.

Por su parte, Margarita Morais, impulsora de la Fundación Eutherpe, es una de las grandes referencias de la actividad musical y cultural leonesa, cuyo trabajo durante décadas ha permitido impulsar la formación de jóvenes talentos y acercar la música a la sociedad.

Finalmente, Rosa González, presidenta de Convivo, ha dedicado buena parte de su trayectoria a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, promoviendo su inclusión y trabajando para mejorar su calidad de vida y la de sus familias.