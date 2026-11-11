Fabio quiere seguir marcando goles en el Puente Castro: la lucha de sus padres para que la discapacidad auditiva no le aparte del fútbol

Fabio tiene una pasión: el fútbol. Juega desde los cuatro años, disfruta cada partido y sueña, como tantos otros niños, con llegar algún día a Primera División. Sin embargo, hay algo que le diferencia de sus compañeros. Tiene discapacidad auditiva y utiliza implantes cocleares, unos dispositivos que necesitan una protección especial frente a los golpes que pueden producirse durante los partidos.
Sus padres, Santiago y Verónica, llevan años buscando una solución que permita a Fabio seguir disfrutando del deporte sin poner en riesgo sus implantes. Una lucha que quieren hacer visible para ayudar a otros niños en una situación similar. Ambos han compartido su experiencia en una entrevista en La Brújula de Radioestadio en León.
- Para empezar, ¿cómo es Fabio? ¿Cómo lo describiríais a alguien que todavía no le conoce?
- Fabio es un niño normal. Lo único que necesita es un poquito de apoyo porque lleva implantes cocleares, pero es un niño alegre, al que le gustan las mismas cosas que a todos los niños. Es totalmente normal.
- Y es un futbolero nato. ¿Cómo nació esa pasión por el fútbol?
- Muchísimo. Lleva jugando desde que tenía cuatro años. Siempre ha visto a su hermano mayor, que ahora tiene trece años y también ha jugado siempre al fútbol. Y su padre también es un poco fanático. Así que Fabio ha vivido el fútbol desde que era un bebé. Empezó con cuatro añitos y, desde entonces, su afición y su ilusión han ido a más cada día. Le encanta.
- Además, por lo que hemos podido ver, es de los que viven el fútbol con muchísima intensidad.
- Él lo vive todo a tope, tanto si ganan como si pierden o si mete un gol. La alegría, la pena... Es un niño muy expresivo. Le miras a la cara y enseguida sabes cómo está: si sonríe, si llora o si se enfada. Todo lo vive por tres, las emociones y, sobre todo, el fútbol, porque le encanta.
- ¿Hasta qué punto ha condicionado la sordera su desarrollo y vuestra vida familiar?
- Ahora mismo estamos muy bien, aunque hemos pasado momentos peores. Al principio te encuentras con algo nuevo y no sabes muy bien qué esperar o qué va a necesitar. Hemos tenido mucha suerte porque nos hemos encontrado con muy buenos profesionales. Gracias a ellos Fabio está- hoy donde está. En el colegio le han apoyado sus profesores y sus compañeros, y sobre todo su logopeda, Marta Muñiz, que es la persona que más le ha acompañado y ayudado, tanto a él como a nosotros. Ha tenido que trabajar muchísimo, pero lo ha conseguido. Ahora mismo podemos decir que está al nivel de los demás niños, tanto académicamente como en su desarrollo cognitivo.
Hay que partir de una base: Fabio empezó con audífonos y no entendía muchas cosas de las que se le explicaban. Llegó a llevar un retraso a nivel comprensivo de unos cuatro años respecto a los demás. Ha tenido que ponerse a esprintar para intentar igualarse a los niños de su edad.
- Eso ha supuesto un esfuerzo añadido para él y para toda la familia.
- Sí, pero tenemos mucha suerte porque es un niño con una capacidad de trabajo increíble. Si le dices que tiene que hacer tres horas de lectura, sería capaz. Estoy exagerando, pero es muy trabajador y nunca protesta. Él entiende que su proceso ha sido un poquito más lento. Lo que otros niños hacían en media hora, él igual necesitaba una hora. Pero siempre lo ha comprendido y ha trabajado para mejorar.
- Fabio juega en el Puente Castro y utiliza implantes cocleares. ¿Qué problemas pueden generar estos dispositivos durante la práctica del fútbol?
- Al final, el fútbol es un deporte de contacto y, a medida que los niños crecen, van más fuerte. Nuestra mayor inquietud, nuestro mayor miedo, es que un golpe pueda fracturar la zona implantada, que va dentro de su cabeza, detrás de la oreja.
- El objetivo de todo lo que estamos haciendo, tanto en redes sociales como ahora en la radio o en los periódicos, es dar la máxima visibilidad, no a Fabio, sino a la necesidad de encontrar una solución para proteger los implantes y que pueda seguir practicando deporte a medida que vaya creciendo.
- ¿Existe actualmente alguna solución? Y, si existe, ¿está al alcance de todas las familias?
- Solución en sí no hay. Llevamos varios años entre los dos haciendo bocetos, mediante ensayo y error, buscando alguna empresa o alguien que pueda ayudarnos. Queremos darle visibilidad a nivel nacional porque, entre las diecinueve federaciones territoriales, habrá más niños que quieran disfrutar del deporte, y no solamente del fútbol, con esta misma problemática. En Castilla y León hay unas treinta licencias de niños que utilizan audífonos o implantes, pero no existe una protección específica, como pueden ser las gafas que llevan algunos niños con dificultades visuales para poder jugar. Estamos trabajando con una empresa de Valladolid, Ortopedia Raíces, que se ha involucrado en el proyecto. Son quienes más nos han hecho caso y a quienes les ha parecido interesante nuestra propuesta.
- Si nos está escuchando un empresario, un ingeniero o alguien que pueda desarrollar esa solución, ¿qué le pediríais?
- Lo más importante es investigar y crear un diseño con materiales específicos. Igual que existen protecciones para el tabique nasal o para el pómulo. De hecho, hay futbolistas que las utilizan cuando han sufrido alguna contusión o fractura. Necesitamos encontrar un material que supere pruebas de durabilidad y resistencia, y que pueda homologarse. Porque, cuando empiezan las pretemporadas y las temporadas, siempre tenemos que andar con papeles para que los árbitros dejen jugar al niño. De hecho, cuando Fabio era muy pequeño, una vez no le dejaron jugar porque nosotros desconocíamos la normativa y no sabíamos qué documentación teníamos que solicitar. Queremos encontrar a alguien que se involucre y diga: vamos a hacer algo para que estos chicos puedan seguir jugando al fútbol.
Hemos recibido incluso llamadas de una familia de Madrid a cuyo hijo no le dejaban jugar. Les decían que le pusieran un casco de rugby. No me imagino a un niño jugando al fútbol en Madrid, en mayo, con cuarenta grados y un casco de esos. Lo único que buscamos es que alguien se anime a desarrollar esa protección.
- Después de todo el esfuerzo que ha hecho Fabio, y también vosotros como padres, ¿qué sentís cuando lo veis correr detrás de un balón, luchar una jugada y disfrutar con sus compañeros?
- Merece la pena. Siempre merece la pena verle porque disfruta muchísimo y le encanta lo que hace. No queremos decirle que no a nada. Queremos que todos los niños sepan que no hay barreras, que pueden hacerlo y que, si pelean y trabajan, pueden conseguirlo. No sé si llegará a Primera División, pero lo importante es que siga jugando, que siga disfrutando con sus amigos y con su equipo. Eso es lo que cuenta. Es una experiencia que todos los niños tienen derecho a vivir. Y al resto de familias les diría que apoyen a sus hijos, que no tengan miedo. Al final hay que dejarles libres y que disfruten de las cosas.