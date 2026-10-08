León alquilará seis carrozas para la Cabalgata de Reyes Magos de 2027 por 43.000 euros

Con las fiestas de San Froilán ya en el retrovisor, el Ayuntamiento de León ha abierto ya la licitación para alquilar seis carrozas destinadas a la Cabalgata de Reyes Magos de las próximas Navidades.

Se trata de un contrato de suministros mediante procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto y valor estimado de 43.076 euros.

Como es de esperar, la ejecución se concentra en el 5 de enero de 2027 y las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 22 de octubre a las 14:00 horas.

Fondos para bibliotecas municipales

Además, dentro del capítulo de licitaciones, León ha abierto la futura contratación del suministro de libros y otros fondos bibliográficos para sus bibliotecas municipales, en un acuerdo para un periodo de dos años dividido en dos lotes.

El valor estimado de la licitación tiene un importe máximo de 50.000 euros.

El plazo de ofertas ya hasta el 22 de octubre a las 14:00 horas.