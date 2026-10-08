Navidades 2026/2027

León alquilará seis carrozas para la Cabalgata de Reyes Magos de 2027 por 43.000 euros

El Ayuntamiento saca a licitación el suministro de los vehículos que formarán parte de la cita navideña del próximo 5 de enero

Nacho Barrio

León |

León alquilará seis carrozas para la Cabalgata de Reyes Magos de 2027 por 43.000 euros
León alquilará seis carrozas para la Cabalgata de Reyes Magos de 2027 por 43.000 euros | Peio García (Agencia ICAL)

Con las fiestas de San Froilán ya en el retrovisor, el Ayuntamiento de León ha abierto ya la licitación para alquilar seis carrozas destinadas a la Cabalgata de Reyes Magos de las próximas Navidades.

Se trata de un contrato de suministros mediante procedimiento abierto simplificado, con un presupuesto y valor estimado de 43.076 euros.

Como es de esperar, la ejecución se concentra en el 5 de enero de 2027 y las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 22 de octubre a las 14:00 horas.

Fondos para bibliotecas municipales

Además, dentro del capítulo de licitaciones, León ha abierto la futura contratación del suministro de libros y otros fondos bibliográficos para sus bibliotecas municipales, en un acuerdo para un periodo de dos años dividido en dos lotes.

El valor estimado de la licitación tiene un importe máximo de 50.000 euros.

El plazo de ofertas ya hasta el 22 de octubre a las 14:00 horas.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid