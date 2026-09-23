Hay acuerdo: el desfile de pendones lo organizarán el Ayuntamiento y la Asociación Reino de León

El Ayuntamiento de León y la Asociación de Pendones Concejiles Reino de León han llegado a un acuerdo para la organización conjunta del desfile de pendones previsto para el día 4 de octubre.

Después de que el colectivo anunciase hace escasos días su negativa a organizar la cita, basándose en que el ayuntamiento había dado la espalda a sus demandas en cuanto a la uniformidad en el desfile, finalmente se mantendrán las bases reguladoras establecidas.

La cita mantendrá así las mismas características que en años anteriores conforme al convenio suscrito por ambas partes, que incluye que la participación de pendones y pendonetas y las subvenciones previstas.

Finalmente, la cuestión de la indumentaria se resuelve con una sugerencia: la vestimenta no es excluyente, pero se anima al uso del traje tradicional.