La Diputación renovará su sistema para gestionar personal, nóminas y control horario por 795.000 euros

La Diputación de León volverá a intentar la contratación de una nueva plataforma informática para gestionar sus recursos humanos después de que el procedimiento convocado a comienzos de este año terminase sin licitadores. La institución provincial ha sacado ahora a concurso una solución integral en la nube para la gestión del personal, las nóminas, el control horario y el portal del empleado.

El nuevo expediente cuenta con un presupuesto base de 576.700 euros con IVA, mientras que el valor estimado del contrato alcanza los 795.447,80 euros. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 30 de octubre.

El contrato tendrá una duración de tres años y se tramita mediante procedimiento abierto. La plataforma estará destinada tanto a la propia Diputación como a sus entidades dependientes e incluirá, además del software, los servicios asociados necesarios para su funcionamiento.

Se trata del segundo intento de la institución provincial por renovar esta herramienta durante 2026. El procedimiento anterior salió a licitación en enero con un valor estimado de 582.108,55 euros y un presupuesto base de 474.205 euros con IVA. El plazo terminó el 12 de febrero sin que se presentase ningún licitador.

La nueva convocatoria eleva así en más de 213.000 euros, un 36,6%, el valor estimado respecto a aquella primera licitación. El presupuesto base, incluyendo impuestos, crece en algo más de 102.000 euros, alrededor de un 21,6%.

La herramienta deberá cubrir la gestión del personal y de las nóminas, el control horario y el portal del empleado. El expediente incluye también diferentes servicios informáticos ligados a la implantación, soporte y mantenimiento del sistema.