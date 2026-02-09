La Cultural dice basta: el comunicado contra las decisiones arbitrales al que el club no quería llegar

La gota que colmó el vaso llegó en Málaga.

La Cultural y Deportiva Leonesa ha emitido este domingo un comunicado oficial tras la derrota cosechada en La Rosaleda (2-1) mostrando su malestar por las decisiones arbitrales vividas en éste y en partidos anteriores.

En la nota, el club asegura que en las últimas jornadas ha observado “con preocupación diversas actuaciones arbitrales” que, a su juicio, están influyendo “de manera notable” en el desarrollo de sus partidos. La Cultural pone el acento en la “falta de coherencia en la aplicación del reglamento según el escenario”, una circunstancia que, afirma, genera “una sensación evidente de trato desigual”.

Pese a ello, la entidad blanca ha querido dejar claro que esta valoración “no pretende servir como justificación”, subrayando que el equipo es consciente de su responsabilidad y que seguirá trabajando “con rigor” para mejorar su rendimiento. Desde el club se exige “el respeto que nos corresponde” y se solicita que las decisiones arbitrales respondan a un criterio “justo, equilibrado y consistente”.

El comunicado también incluye un mensaje de respaldo a la plantilla y al cuerpo técnico, destacando su implicación, esfuerzo y profesionalidad. “Estamos convencidos de que vamos a lograr los objetivos planteados esta temporada”, señala la Cultural, apelando a la unidad y al carácter forjado a lo largo de más de un siglo de historia.

Por último, la entidad leonesa agradece el apoyo de su afición, a la que define como “el valor más importante del club”, convencida de que, con su empuje, se alcanzará la meta marcada.

El choque en tierras andaluzas se saldó con victoria local por 2-1, un resultado que mantiene a la Cultural en plena pelea por sus objetivos, aunque con el sabor amargo de un partido que el club considera condicionado por el arbitraje.

Comunicado oficial de la Cultural y Deportiva Leonesa