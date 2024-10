El sector productor pide la implicación de todos para la creación de una nueva interprofesional de la DO Valdepeñas

Hoy los viticultores de la Denominación de Origen Valdepeñas han pedido a las administraciones públicas, organizaciones agrarias y bodegas, implicadas en las negociaciones para formar una nueva asociación interprofesional que represente los intereses de esta marca de calidad, que redoblen sus esfuerzos en beneficio del futuro de esta zona de producción.

Para los productores estos últimos tres años, desde la disolución de la anterior interprofesional, los vinos que se elaboran al amparo de la DO Valdepeñas se cotizan a menor precio y han perdido cuota de mercado.

No solo porque la imagen de esta denominación de origen, una de las más antiguas de España, esté dañada, también por la falta de promoción en los mercados nacional e internacional. Ramón Astasio, miembro del sector productor.

Los productores recuerdan que ya hace un año desde la presentación del borrador de unos nuevos estatutos y las negociaciones para constituir de nuevo una interprofesional para gestionar los intereses de la DO Valdepeñas no avanzan. Apuntan que el principal escollo es la postura de una de las mayores empresas elaboradoras, Félix Solís, y le piden que si no quiere ceder de un paso al lado.

El sector productor considera que no puede haber más dilaciones y que la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha, que modera las negociaciones y gestiona en la actualidad la Denominación de Origen, debe decir algo al respecto y, si no hay voluntad de acuerdo, quienes viven en Valdepeñas tendrán que movilizarse si quieren que se mantenga una de sus señas de identidad.

APOYO DE LAS DOS GRANDES BODEGAS

García Carrión, la otra gran bodega de la zona, se ha sumado a la movilización de los agricultores para defender la DO Valdepeñas. Sus trabajadores han estado presentes en esa concentración con una pancarta de apoyo a la misma.

Félix Solís, a través de un comunicado enviado a los medios de comunicación, ha querido poner en conocimiento del sector vitivinícola que está a favor de la constitución de una nueva organización interprofesional, que gestione la Denominación de Origen Valdepeñas.

Como gesto de demostración de esta apuesta por Valdepeñas, señalan en su nota, Félix Solís se ha solidarizado con el acto convocado este lunes y ha mantenido cerradas durante esta mañana sus instalaciones de molturación de uva de su bodega en la localidad.