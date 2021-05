La hostelería de Valdepeñas convoca una manifestación.

Con esta manifestación quieren escenificar su descontento y frustración, porque como vienen diciendo desde que Sanidad decretara nivel 3 reforzado para Valdepeñas y se vieran obligados a cerrar sus negocios, consideran que están siendo injustamente discriminados.

Piensan que clausurar bares y restaurantes no es la solución, ya que no se consideran el problema. Afirman que el cierre de sus negocios no ha hecho que bajen los casos de la enfermedad del coronavirus y sí que muchas familias estén al borde de la ruina.

Y señalan que está demostrado que, cuando hablamos de contagios, el virus no entiende de espacios concretos.

Este miércoles se concentrarán en la Plaza de San Marcos para, a partir de las once y media de la mañana, recorrer las calles Seis de junio y Escuelas hasta llegar a la Plaza de España donde leerán un manifiesto.

Además de reivindicar que se establezcan medidas para la contención de la COVID-19 compatibles con el mantenimiento de su actividad, equitativas a las de otros sectores y ámbitos donde el virus se contagia igual si no se toman las precauciones adecuadas, la hostelería de Valdepeñas también pide a las administraciones competentes ayudas económicas reales para el sector.