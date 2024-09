Disparidad de cifras en los datos de seguimiento de la huelga de profesores

Frente a las puertas de la Delegación de Educación de la capital de la provincia los sindicatos convocantes, que representan alrededor del 60% del profesorado, se han concentrado para recordar las principales reivindicaciones que han motivado esta protesta, coincidiendo con el inicio del curso escolar.

Entre otras cosas, la reducción de la carga burocrática en los centros educativos; que bajen las ratios de alumnos por clase; una disminución de las horas lectivas, a 18 para las Enseñanzas Medias y a 23 para el cuerpo de Maestros; y una menor carga lectiva para el profesorado mayor de 55 años.

"Se conformaron con migajas, cuando realmente nos pertenece lo que ya teníamos antes del 2012. A mí me parece alucinante tener que explicar a la gente por qué nos estamos movilizando hoy, cuando en 2012 las condiciones del profesorado eran mejores que hoy en día. Ha pasado el tiempo de pandemia, hemos tenido recortes en muchos aspectos de la vida, pero eso ya ha pasado y toca invertir de nuevo en educación y recuperar esos derechos laborales del profesorado, el acuerdo que firmaron ANPE y UGT es insuficiente"

Cabe destacar la disparidad de las cifras de seguimiento, un 1% según la Consejería de Educación del Gobierno regional, frente al porcentaje del 22,3% aportado por los convocantes. Lourdes Espinosa del sindicato STE CLM: "De los más de 6 000 docentes de los centros educativos de la provincia de Ciudad Real que estaban llamados hoy a secundar la huelga, ante unos recortes que nos afectan muy gravemente, no solo a nuestras condiciones laborales, si no también a la calidad de la enseñanza, tenemos constancia de que en los centros de la provincia el seguimiento en esta jornada matutina están siendo del 22,3%, unos 1 300 docentes. No podemos dar datos finales todavía, puesto que sería una desconsideración con nuestros compañeros que dan clase por la tarde: centros de adultos, FP, conservatorios..."

Finalmente, las organizaciones sindicales han hecho hincapié esperan, que tras la huelga del personal docente, la administración proponga una reunión para poder establecer una hoja de ruta en base a las solicitudes realizadas.